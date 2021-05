La femme de Warner commentera les événements olympiques

Candice, l’épouse de David Warner, endossera le rôle de diffuseur lors des prochains Jeux Olympiques de Tokyo.

Le joueur de 34 ans, qui est l’une des stars de la série télévisée SAS Australia, commentera les triathlons masculins et féminins et la natation en eau libre.

« Je vais faire le commentaire pour les triathlons masculins et féminins et la natation en eau libre », a déclaré Candice.

«Je suis super excité parce que le sport est mon premier amour.»

Candice Warner avait été occupée à s’occuper de ses filles – Indi, Isla et Ivy – pendant des mois, tandis que son mari David Warner était occupé à jouer au cricket en Angleterre, aux Émirats arabes unis, en Inde et dans des salles à travers l’Australie au cours de l’année écoulée depuis le début du verrouillage.

Warner devrait rejoindre sa famille plus tard cette semaine.

Candice, qui est une ironwoman à la retraite et une sauveuse de surf, a également fait des apparitions à la télévision, notamment SAS Australia et la version australienne de Hell’s Kitchen.

Elle a également remporté 20 médailles nationales Surf Life Saving et a également été nommée Championne Ironwoman de NSW (Nouvelle-Galles du Sud) en 1999 et 2013 et lauréate de la Professional Series Coolum en 2012.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici