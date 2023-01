La femme de TikToker simule le cancer dans une copie exacte de “Nos étoiles contraires”

“Nos étoiles contraires” de John Green a acquis une immense popularité auprès des jeunes adultes et a été transformé en un film mettant en vedette Ansel Elgort et Shailene Woodley. Pendant un certain temps, la franchise de livres et de films a fait sensation sur Internet. Cependant, l’ex-femme d’un TikToker a poussé les choses un peu plus haut. L’utilisateur qui s’appelle @yayakampen a déclaré que son ex-femme avait simulé un cancer des os en phase terminale en imitant complètement “Nos étoiles contraires”.

Yaya et son ex-femme se sont mariées peu de temps après leur rencontre parce qu’elle était censée “mourir” d’un cancer et n’avait que “quelques mois” à vivre. “En regardant le film, je me rends compte que la vie de ma femme est presque identique à l’intrigue de l’histoire”, a déclaré Yaya. Elle a ensuite lu le livre, s’étant sentie étrange à propos des similitudes. balade.

“Même les phrases que vous [John Green] utilisé, elle l’utiliserait au quotidien », a déclaré Yaya. Elle a commencé la vidéo en déclarant que le travail de Green a changé sa vie deux fois. C’est certainement une façon de changer sa vie avec votre œuvre d’art !

Les gens sont restés bouche bée face à l’histoire. « JE N’AI PAS PU VOIR OÙ CELA ALLAIT. Je pensais qu’elle allait l’accuser d’avoir volé l’histoire de sa femme pour son livre. LOL”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Je pensais que ça allait être elle a découvert que sa femme avait inspiré son livre!”, A déclaré un autre.

Je pensais que ça allait être elle a découvert que sa femme avait inspiré son livre ! – MA (@kaaawababy) 12 janvier 2023

Tout le monde sait que si vous allez mentir pour sortir d’une relation, vous ne volez jamais un scénario d’un livre écrit au cours des cinq dernières années. Ils transforment toujours cette merde en films – Dustin Parkes (@dustinparkes) 12 janvier 2023

respect 2 les menteurs pathologiques là-bas qui trouvent de la merde facilement prouvée fausse sans aucun plan pour sauvegarder le mensonge— Nitwit (@xdarkxsteel) 12 janvier 2023

Eh bien, c’est un rebondissement s’il y en a jamais eu un.

