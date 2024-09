La femme de Sukumar éblouit en Grèce !

Thabitha Bandreddi, épouse du réalisateur de Tollywood, Sukumarest connue pour sa présence active sur les réseaux sociaux, où elle maintient l’intérêt de ses fans avec ses publications captivantes. Récemment, elle a célébré son 40e anniversaire dans le pays pittoresque de la Grèce et a partagé de superbes photos de sa célébration.

La publication d’anniversaire de Thabitha était pleine de gratitude et de positivité. Elle a légendé les photos : « C’est 40 ans ✨ Merci Dieu de m’aimer comme tu le fais ! Je suis tellement reconnaissante pour cette vie douce et bénie 💗 Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse, aussi confiante et aussi en paix qu’à ce stade de ma vie ✨ J’ai appris à prêter plus d’attention à ce qui compte et moins à ce qui n’a pas d’importance 😇 J’aime la vie et elle m’aime en retour 💓 Comme on dit, la vie commence vraiment à quarante ans. Jusque-là, on ne fait que faire des recherches 💁🏻‍♀️ Alors, santé à mes 40 ans ✨✨✨ »

Sur les photos, Thabitha est radieuse et belle dans un sari rouge associé à un chemisier vert sans manches. Pendant que son mari, Sukumar, est occupé avec Pushpa 2. Quoi qu’il en soit, la beauté et la confiance de Thabitha transparaissent dans les images. Thabitha fait son entrée à Tollywood avec sa récente entreprise de production Maruthinagar Subramanyam.

En rapport