La femme de Stockton Rush est Wendy Rush, descendante du couple «Titanic» – Hollywood Life

Ruée vers Stockton était le PDG d’OceanGate, la société qui a fabriqué le submersible Titan qui a disparu le 18 juin alors qu’il tentait de voir l’épave du Titanic dans l’océan Atlantique. Après une mission de recherche et de sauvetage intensive, la société a publié un communiqué indiquant qu’elle pensait que le navire et les membres d’équipage avaient été perdus. La Garde côtière a également présenté ses condoléances aux familles après avoir déclaré qu’elles pensaient que les passagers étaient dans une « implosion catastrophique » au large de la proue du Titanic. « Nous pensons maintenant que notre PDG Stockton RushShahzada Dawood et son fils Suleman Dawood, Hamish Harding, et Paul-Henri Nargeolet ont malheureusement été perdus », a déclaré OceanGate. « C’est une période très triste pour toute la communauté des explorateurs et pour chacun des membres de la famille de ceux qui ont disparu en mer. Nous demandons respectueusement que la vie privée de ces familles soit respectée pendant cette période des plus douloureuses. »

Il s’avère que Stockton avait un lien avec le Titanic. la femme de Stockton, Wendy Rushdescend d’un couple décédé lorsque le Titanic a heurté un iceberg et a coulé en 1912, selon Le New York Times. Les parents de Wendy sont Isidore Straus et Ida Straus. L’arrière-grand-père de Wendy, Richard Weillétait marié à Minnie Strausl’une des filles d’Ida et Isidor.

Dans le film de 1997, Titanesque, un couple fictif a été représenté se tenant l’un à l’autre dans son lit alors que le navire coulait. Ce couple aurait été vaguement basé sur Isidor et Ida. Les survivants se souviennent avoir vu le couple sur le pont du navire avant qu’il ne coule, selon NYT.

L’un des arrière-petits-fils d’Isidor et Ida a parlé de l’expérience du couple sur le Titanic dans une interview en 2017. Il a dit qu’Ida était sur un canot de sauvetage, s’échappant du navire, mais a changé d’avis quand elle a remarqué qu’Isidor ne la suivait pas. Comme Isidor était âgé et riche, il a été autorisé à monter sur le canot de sauvetage, mais il aurait refusé. « Mon arrière-grand-père a dit: » Non, tant que je n’aurai pas vu que toutes les femmes et tous les enfants à bord de ce navire sont dans un canot de sauvetage, je ne monterai pas moi-même dans un canot de sauvetage « », a déclaré l’arrière-petit-fils d’Isidor.

Stockton est le PDG d’OceanGate Expeditions, propriétaire du sous-marin. Avec Stockton, quatre autres passagers étaient à bord du submersible qui a disparu au cours de sa quête pour voir les restes du Titanic sous l’eau. L’oxygène du sous-marin devait s’être épuisé le matin du 22 juin.

Dans l’après-midi du 22 juin, la Garde côtière a confirmé qu’un champ de débris avait été découvert dans la zone de recherche. La veille, le département de la Sécurité intérieure a déclaré que les équipages de la mission de sauvetage avaient entendu des bruits de claquement à des intervalles de 30 minutes pendant la recherche. Le sous-marin était à environ 13 000 pieds sous l’eau lorsqu’il a disparu.

