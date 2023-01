La femme de Stephen ‘tWitch’ Boss rend hommage après des funérailles privées

Le lendemain Stephen “tWitch” Patron ses proches ont dit au revoir lors d’un enterrement privé, sa femme, Allison Holker, partagé un hommage sincère.

Holker s’est souvenu publiquement de lui sur une publication Instagram vendredi avec un montage vidéo réglé sur de Rihanna chanson “Soulève-moi.”

“A mon mari, meilleur ami, bébé, Chee-chalker, Superman et père de mes enfants, JE T’AIME POUR TOUJOURS et TOUJOURS !” Holker a écrit sur une série de précieux souvenirs de famille. “Nous nous souviendrons à jamais de vous comme du véritable phare de lumière que vous étiez et nous continuerons à projeter votre lumière et votre amour à travers le monde. Merci pour nos souvenirs incroyables et notre belle vie partagée ensemble.

Le 14 décembre, des nouvelles de Le décès tragique de tWitch à seulement 40 ans a choqué le monde. Il y a eu une effusion de amour et bons souvenirs d’amis, d’autres danseurs, de célébrités et de fans sur la façon dont Boss a illuminé leur vie. Le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles a confirmé que la mort de Boss était un suicide.

Holker et Boss ont eu une histoire d’amour de conte de fées qui a commencé en 2010 lorsqu’ils se sont rencontrés en tant que stars sur Donc tu penses pouvoir danser. Le joli couple l’a officialisé en 2012 et s’est bientôt marié en 2013. tWitch a adopté le premier enfant d’Allison, Wesley, d’une relation antérieure. La maman de trois enfants a donné naissance à leur fils Maddox en 2016 et leur plus jeune fille Zaïa en 2019.

Les funérailles privées de jeudi étaient une cérémonie intime exclusivement réservée à la famille et aux amis les plus proches de tWitch. Ce ne sera pas la dernière célébration de la vie et de l’héritage de tWitch. TMZ rapporte qu’il y a des plans dans les travaux pour un mémorial public pour le bien-aimé Ellen Spectacle danseuse et productrice exécutive.