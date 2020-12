L’épouse de Shane Richie dit que I’m A Celebrity a changé son mari – en lui remettant le «scintillement» dans ses yeux en tant qu’artiste et en lui donnant la mâchoire qu’il avait il y a dix ans.

Christie Richie a parlé de sa joie de voir Shane, 56 ans, arriver aux dernières étapes de la série et ressembler à l’homme dont elle rêvait lorsqu’ils sont tombés amoureux pour la première fois.

Elle l’a vu reculer les années, perdre du poids et gagner en confiance, ayant initialement eu des réserves sur la réalisation de la série parce que les fans verraient sa personnalité, ses verrues et tout.

Shocked Christie a déclaré: «Je suis vraiment surpris de voir à quel point il est différent. Nous savions qu’il perdrait du poids et à certains égards, il est allé là-bas en le regardant comme un camp d’entraînement. «







(Image: Christie Goddard)



Elle a ajouté: «Voir cette mâchoire après toutes ces années, c’était comme saluer un vieil ami! Je ne l’ai pas vu depuis des années. Je me demande s’il peut garder tout le poids.

«Il a besoin d’un bon rasage, d’un bon gommage et d’une coupe de cheveux, mais cela me rappelle le bon vieux temps où nous nous sommes réunis pour la première fois. Je pense qu’il adorera son apparence et sera reconnaissant d’avoir perdu du poids.

Shane, connu par des millions de personnes sous le nom d’Alfie Moon, le personnage d’EastEnders, a commencé la série choisie pour procès après procès, mais les a tous vaincus et est devenu le joker qui a gardé le moral dans le camp.

Mais derrière la bravade et les chansons, nous pouvons révéler que Shane était préoccupé par la réaction des gens à le voir et non à Alfie, le personnage de feuilleton pour lequel il est le plus connu à l’écran ces dernières années.

Christie a ajouté: « Main sur coeur, il sera, excusez le jeu de mots, » sur la lune « que les gens ont pris le temps de voter pour lui. »







(Image: Christie Goddard)



Elle a poursuivi: «Je peux l’imaginer être complètement époustouflé et reconnaissant pour l’amour et le soutien qu’il reçoit. C’est effrayant d’être soi-même à la vue de tous et de le juger, après des années à pouvoir se cacher derrière des rôles d’acteur et il craignait vraiment que les gens ne le prennent pas.

«Il était vraiment nerveux à ce sujet. Il voulait être lui-même et il l’a été, il n’y a ni air ni grâces, mais il devrait être vraiment fier de la façon dont il a été fidèle à lui-même.

«Mais arriver aussi loin est un rêve. Il était un gagnant au moment où il a franchi les portes du château. Voir à nouveau ce scintillement dans ses yeux a été merveilleux.

«Je pense vraiment que Shane a grandi en tant que personne là-dedans. J’imagine que passer tellement de temps avec vos propres pensées conduit à une recherche d’âme pour toutes. Il sera également l’attrapeur d’araignées à la maison à partir de maintenant. C’était mon rôle.

«Il a surmonté tant de peurs là-dedans et je crois qu’il a grandi en tant que personne grâce à cela.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



En entrant dans le spectacle, Shane avait principalement travaillé dans des productions théâtrales ces dernières années, mais il semble certain qu’il reviendra à la télévision l’année prochaine.

Sur ce qu’il pourrait faire ensuite, Christie a déclaré: «Nous avons été de grands fans de cette émission depuis qu’elle a commencé, donc c’était un gros problème pour lui. L’émission a atteint un public record cette année, ce qui est incroyable et ce serait formidable de penser que quoi que Shane fasse ensuite, il emmènerait une partie de ce public dans le voyage avec lui.

«J’aime le plus regarder Shane quand il anime une émission et qu’il peut être lui-même. Il a une belle façon de mettre les gens à l’aise et de s’ouvrir à lui, de repérer le hamac de la vérité. Si la série avait duré plus longtemps, je me demande quels autres secrets lui auraient été révélés là-bas.

Christie et Shane se sont rencontrés pour la première fois dans un pub en 2001 alors qu’il faisait de la pantomime à Wimbledon et ils ont été présentés par des amis. Au camp, Shane a raconté comment c’était le coup de foudre et ils se sont mariés en 2007 et ont trois enfants – Mackenzie-Blue, 14 ans, Lolita-Belle, 12 ans, et Romanie-Skye, neuf ans.

Christie a déclaré qu’elle et ses trois enfants avaient adoré regarder Shane dans l’émission, mais cela n’a pas toujours été facile et la maison se sent calme sans lui.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Elle a déclaré: «Honnêtement, j’ai trouvé toute l’expérience beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Nous vivons sur nos nerfs et ne dormons pas beaucoup depuis trois semaines.

«Je me suis demandé s’il allait vraiment bien, en espérant que tous les camarades de camp soient adorables et s’entendaient tous et voulaient qu’ils gagnent des étoiles afin qu’ils puissent manger correctement. Il est si difficile de voir la personne que vous aimez bouleversée et de ne pas pouvoir la réconforter. Vous vous sentez impuissant.

«Les enfants ne pouvaient honnêtement pas être plus fiers de leur papa. Mackenzie a déclaré l’autre jour que ce qui le rendait fier était la façon dont il était fidèle à lui-même et qu’il nous avait montré à quel point il était drôle mais aussi à quel point il pouvait être gentil et attentionné.

«Les filles étaient si fières quand il a soutenu Jordan et Jess tout au long des épreuves, bien que Lolita ait été absolument mortifiée par la blague« tirez mon doigt »! Il avait enfreint la 1ère règle du livret!

«Nous avons tous ri et pleuré en même temps. Nous sommes incroyablement fiers de lui et se qualifier pour les quatre derniers est tout simplement incroyable.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Hier soir, la famille se préparait à nouveau à s’installer et à regarder Shane dans l’émission, mais avec un goût particulier. Les enfants espéraient désespérément qu’il réussisse à faire l’essai de Celebrity Cyclone et Christie a ajouté: «Les enfants sont hors d’eux-mêmes avec excitation qu’il le fasse. Noël est certainement arrivé tôt.

«Le cyclone est le procès le plus emblématique de la jungle des célébrités et voir Shane tout habillé en Lycra ressemblant à un super-héros de la comédie sera hilarant. Je me demande s’il a un pack surprise de six ou s’il ressemblera plus à Del Boy.

«Quand tout sera terminé, nous avons hâte de le retrouver à la maison. Les enfants ont dit qu’ils avaient hâte de lui faire les plus gros câlins, de lui dire à quel point ils l’aimaient.

«J’espère qu’il pourra se laver un peu mieux mais nous verrons. Vernon lui a appris à éponger alors peut-être qu’il reviendra un monstre du nettoyage. Nous ne pouvons qu’espérer!

