La femme de Shahid Kapoor, Mira Rajput, salue la tenue de Wimbledon 2021 de Kate Middleton ! | Nouvelles des gens

New Delhi : la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, qui rend souvent ses fans gaga devant son style décontracté et ses déclarations de mode uniques, a ajouté un fan de plus à sa liste.

Eh bien, ce n’est autre que la femme de Shahid Kapoor, Mira Rajput.

Oui, tu l’as bien lu!

Mira, qui est une fervente utilisatrice des médias sociaux, a partagé une photo de Kate dans son histoire Instagram et a donné son verdict sur le look de la duchesse de Cambridge lors de la finale masculine de Wimbledon 2021.

Partageant son look de Wimbledon, Mira a déclaré: « Moins, c’est toujours plus. »

Pour les inexpérimentés, Kate Middleton et son mari le prince William ont assisté au match où Novak Djokovic et Matteo Berrettini se sont affrontés pour le titre du Grand Chelem.

Kate dimanche a été cliquée par les paparazzi alors qu’elle a opté pour un look minimal car elle a été vue vêtue d’une robe rose pastel avec une paire de talons et de simples boucles d’oreilles. Elle a complété son look avec un masque floral.

Après avoir vu sa simplicité et son look décontracté, Mira a été stupéfaite par sa beauté et a été vue en train de lui faire de plus en plus d’éloges.

Mira a une énorme base de fans et donc afin de les tenir au courant de sa vie personnelle, elle les traite souvent avec des informations intéressantes sur sa vie personnelle.

Shahid et Mira se sont mariés le 7 juillet 2015. Ils adorent maintenant les parents de deux enfants – Misha et Zain.