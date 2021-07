La femme de Shahid Kapoor, Mira Rajput, brutalement trollée pour avoir porté une jupe courte pour un cours de yoga

L’épouse de Shahid Kapoor, Mira Rajput est souvent louée pour son incroyable sens du style. La femme vedette fait généralement tourner les têtes avec ses choix de garde-robe vestimentaire. Cependant, récemment, Mira Rajput a été brutalement trollée après que des photos et des vidéos d’elle portant une jupe courte pour un cours de yoga aient fait surface sur les réseaux sociaux.

Sur les photos virales, on peut voir Mira Rajput vêtue d’un haut à spaghetti marron associé à une mini jupe patineuse en satin marron à pois blancs. Selon une vidéo partagée sur un compte de paparazzi, Mira a été cliquée après avoir assisté à une séance de yoga.

Bien que l’acteur ait l’air extrêmement tendance et élégant, les internautes ont rapidement consulté la section des commentaires pour souligner que son choix de vêtements n’était pas approprié pour une séance de yoga.

« Qui s’habille comme ça pour le yoga ? Mira Didi s’habille au moins bien pour l’occasion », a écrit un internaute tandis qu’un autre a commenté : « Aise kon pehenta hai kapde yoga me ? (Qui porte de tels vêtements pour le yoga ?) » Un troisième utilisateur a commenté : « Yoga aise kapdo me ??

Cependant, tout le monde ne détestait pas les vêtements de Mira et certains la complimentaient même. « Robe courte très mignonne », a écrit un utilisateur. Un autre utilisateur a commenté: « C’est une belle fille au cœur pur. »

Mercredi, Mira Rajput et Shahid Kapoor ont célébré leur sixième anniversaire de mariage. Mira a partagé une photo pâteuse sur laquelle on peut la voir embrasser Shahid dans un gros câlin alors qu’il lui donne un bisou sur le front. Alors que Mira est vêtue d’un t-shirt noir, Shahid porte un t-shirt gris. Le couple semble éperdument amoureux l’un de l’autre.

En partageant la photo, Mira a écrit: « Je t’aime plus que les mots ne suffisent. Heureux 6, mon amour ma vie. Elle a également ajouté un emoji cœur.

Shahid et Mira se sont mariés le 7 juillet 2015, lors d’une cérémonie intime à Delhi en présence de leurs amis proches et de leur famille. En 2016, le couple a eu la chance d’avoir une fille – Misha Kapoor – une combinaison de leurs noms. En septembre 2018, Shahid et Mira sont devenus parents pour la deuxième fois d’un garçon nommé Zain Kapoor. Récemment, le couple a emménagé dans leur nouvelle maison à Worli et en a partagé des photos.