La femme de Rohit Sharma critique ceux qui partagent les images des blessures de Rishabh Pant

Le frappeur du gardien de guichet indien Rishabh Pant a reçu beaucoup de vœux du monde entier après avoir été blessé dans un horrible accident de voiture vendredi matin. Pant, qui se rendait dans sa ville natale de Roorkee pour surprendre sa mère, a écrasé sa Mercedes contre un séparateur de route sur l’autoroute Delhi-Dehradun. Le joueur de 25 ans a eu la chance de réussir à sortir de la voiture avant qu’elle ne prenne feu. La nation entière prie pour le bien-être du joueur de cricket, mais tout le monde devrait savoir où tracer une ligne.

Depuis que la nouvelle choquante de l’accident de Pant a été révélée, de nombreuses images et vidéos le montrant blessé circulent sur les réseaux sociaux. L’épouse du skipper indien Rohit Sharma, Ritika Sajdeh, s’est avancée et a appelé les personnes qui partagent ces messages.

“Honte à vous de publier des images et des vidéos de quelqu’un qui est blessé et incapable de décider s’il veut ou non cela. Ils ont de la famille et des amis qui ont été terriblement touchés par ces images”, a écrit Ritika sur son histoire Instagram.

En dehors d’elle, le gardien de guichet anglais Jonny Bairstow a également exhorté tout le monde à donner de l’intimité à Pant.

“Rétablissement rapide @ RishabhPant17 jamais agréable de voir des gens dans des accidents mais soulagé qu’il soit stable et à l’hôpital ! Pour l’instant, je pense que maintenant les gens devraient le laisser se reposer et récupérer en privé !” a tweeté Bairstow.

Pant a subi une déchirure ligamentaire au genou droit et des coupures au-dessus du front. Le directeur de la DDCA, Shyam Sharma, a déclaré à NDTV que Pant avait subi une chirurgie plastique mineure au front et qu’il était actuellement stable et hors de danger.

“Rishabh Pant a subi une chirurgie plastique mineure près de son front. Une équipe de 3 membres de la DDCA arrive à Dehradun dans une heure. BCCI est constamment en contact avec les médecins de l’hôpital Max et avec la famille de Pant. Il est actuellement stable et hors de danger. Nous devons encore décider s’il doit être transféré à Delhi ou non”, a déclaré samedi le directeur de la DDCA, Shyam Sharma, à NDTV.

Pant a échappé de peu à la mort après que son véhicule haut de gamme a percuté une barrière routière et pris feu sur l’autoroute Delhi-Dehradun. Selon les rapports, il s’était assoupi sur le volant.

