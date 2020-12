L’épouse de Robbie Williams, Ayda Field, semble avoir dit à son mari qu’il n’y aurait pas de « sexe de Noël » cette année.

L’ancien de 46 ans, Take That Heartthrob, discutait de ses projets de fête avec sa femme sur leur podcast, At Home With the Williamses, lorsque le sujet s’est tourné vers les singeries de leur chambre.

Alors que Robbie semblait assez excité à l’idée de s’habiller pour l’occasion, Ayda a fermement fermé ses espoirs.

Cela est venu après que Robbie ait posé une question à sa femme pour savoir si elle était « en bas pour Noël Sex ».

« Oh, mon Dieu non. Tu veux du sexe de Noël? » Ayda riposta.

« Non, je ne suis pas dérangé, » répondit timidement Robbie.







Cependant, la sensation de chant a ensuite ajouté: «Il y a quelque chose que vous pourriez mettre dans le bas, et cela pourrait être vous.

«Alors tu pourrais sortir de la salle de bain en bas et je dis: ‘Qu’est-ce que tu fais?’

«Donc, le sexe n’est pas sur la liste de souhaits? Vous ne savez jamais, si la fantaisie nous prend, la fantaisie de Noël. Je pensais juste, habillez-vous nu avec un arc autour de ma chatte et c’est la fantaisie de Noël.







Ayda n’avait rien de tout cela et a fermement arrêté la suggestion en disant: « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. »

Robbie et Ayda sont mariés depuis plus d’une décennie et partagent quatre enfants ensemble.

Le récent échange effronté du chanteur avec sa femme adorée est survenu peu de temps après que Robbie ait taquiné qu’il pourrait former un nouveau groupe avec quelques auteurs-compositeurs australiens.







S’exprimant sur un chat en direct Instagram début décembre, il a déclaré: « J’ai des chansons qui sortent qui ne seront pas sous le nom de Robbie Williams. »

Le musicien a ensuite taquiné qu’il voulait ouvrir un espace qui serait à la fois une galerie d’art et un espace rave pendant la nuit.

« Pendant la journée, ce sera une galerie. Ensuite, la nuit, je serai DJ et ce sera une salle de concert, ce que les vieux appelleront une rave », a-t-il plaisanté.

