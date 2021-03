Celia a déclaré au Daily Star: « Apparemment, la position de Piers peut se résumer à son ‘amour non partagé’ pour Me-gain, depuis qu’elle l’a contacté en 2016 et, pensant clairement qu’il pourrait lui être utile, lui a demandé un boire avant de lui faire des fantômes quand elle est passée à des choses plus grandes et meilleures.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy