La femme de Perry Farrell « étonnée » par son « accès de colère » avec Dave Navarro, dit qu’il cherche de l’aide

« Perry a dû être poussé à ses limites absolues », a-t-elle écrit, affirmant que Farrell avait des rendez-vous prévus avec un oto-rhino-laryngologiste et un neurologue et qu’il « persévérera » et « se rétablira ».

L’épouse du chanteur de Jane’s Addiction, Perry Farrell, s’exprime après une bagarre sur scène entre le chanteur et le guitariste Dave Navarro a fait la une des journaux plus tôt ce mois-ci.

Les choses entre les deux hommes ont dégénéré lors d’un concert, où Farrell a tenté d’attaquer physiquement Navarro et a dû être retenu. Selon à une déclaration précédente de la femme de Perry, Ettyles tensions montaient tout au long de la tournée parce que Perry pensait que le groupe jouait trop fort et couvrait sa voix – lui laissant des acouphènes et des maux de gorge chaque nuit.

Le groupe a annoncé plus tard qu’ils étaient prendre « un peu de temps en groupe » avant d’annuler le reste de leur tournée.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Dans une nouvelle mise à jour dimanche soir, Etty a parlé du soutien que son mari a reçu de la part des fans, avant d’aborder les prochaines étapes.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants et très humbles envers tous les êtres chers qui ont pris le temps de nous envoyer de si beaux mots d’amour et de soutien – en vérifiant encore et encore que nous étions bien pris en charge. En offrant de l’amour et de la compassion, des mots de gentillesse et même vos maisons où nous pouvons nous échapper », a-t-elle commencé.

« Ce qui se ressemble s’assemble. La gentillesse attire la gentillesse. Comme vous le savez, Perry est la plus douce des âmes », a-t-elle poursuivi. « Nous sommes tout aussi étonnés que vous de l’explosion physique de Perry – mais vous devez savoir que Perry a dû être poussé à ses limites absolues… à cette fin, nous nous excusons. »

En affirmant que le couple prendrait « un peu de temps pour réfléchir et guérir », Etty a ajouté que son mari avait des rendez-vous avec un oto-rhino-laryngologiste – ou spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge – ainsi qu’un neurologue.



Getty 10 groupes dont les membres ont eu de gros conflits entre eux

Voir l’histoire

« Si vous connaissez et aimez bien Perry, vous savez que je n’ai pas besoin de m’attaquer aux autres fausses histoires. Nos âmes le savent », a-t-elle poursuivi. « Avec tout votre amour, votre gentillesse, votre compassion et votre soutien, vous savez que Perry persévérera… Il se rétablira. Il sera à nouveau heureux. Il pourra à nouveau partager sa musique, sa vision et son art – sans retenue. »

Etty a conclu son message en écrivant : « Ne vous y trompez pas, quand il sera prêt, il fera un autre pas de géant par-dessus les obstacles pour nous faire rire, réfléchir, tout en changeant le monde ensemble. Nous pourrons alors nous réjouir ensemble. Et vous saurez que nous n’aurions pas pu le faire sans vous. »

Après l’incident, Perry s’est rendu sur sa propre page et s’est excusé dans son histoire Instagram.

« Ce week-end a été incroyablement difficile et après avoir eu le temps et l’espace pour réfléchir, il est tout à fait normal que je m’excuse auprès de mes camarades de groupe, en particulier Dave Navarro, mes fans, ma famille et mes amis pour mes actions pendant le concert de vendredi », a-t-il écrit précédemment. « Malheureusement, mon point de rupture a donné lieu à un comportement inexcusable, et j’assume l’entière responsabilité de la façon dont j’ai choisi de gérer la situation. »