La femme de Paul Soliz, le petit ami occasionnel de Britney Spears, demande le divorce

Selon de nouveaux documents juridiques obtenus par TMZ, l’épouse de Paul Nicole Mancilla l’a porté devant le tribunal mercredi et a demandé le divorce après 8 ans de mariage.

Nicole utilise le passe-partout « différences irréconciliables » comme raison de la séparation… et elle indique le 29 juin 2023 comme date de séparation.

Paul et Nicole ont quatre enfants mineurs ensemble… et elle demande la garde légale et physique des enfants, même si elle est ouverte à ce que Paul obtienne des visites.