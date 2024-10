La femme de Paul Soliz, le petit ami de Britney Spears, demande le divorce

C’est officiellement fini pour Paul Soliz et son ex-épouse Nicole Mancilla !

Mancilla a demandé mercredi le divorce de l’ancienne femme de ménage devenue petit-ami de Britney Spears devant la Cour supérieure de Californie, après huit ans de mariage.

Dans des documents obtenus par Page Six, il a été révélé que Soliz citait des « différences irréconciliables » et indiquait que leur date officielle de séparation était le 29 juin 2023.

L’ex-petit ami de Britney Spears, Paul Soliz, a demandé mercredi à mettre fin à son mariage avec la gouvernante. Coleman Raynor

Britney Spears a été liée pour la première fois à Soliz en septembre 2023. Getty Images pour GLAAD

L’ex de Soliz, Nicole Mancilla, a cité des « différences irréconciliables » dans les documents obtenus par Page Six. Instagram/@britneyspears

Non seulement Mancilla a demandé la garde légale et physique d’elle et des cinq enfants de Soliz, mais elle demande également une pension alimentaire pour son conjoint.

De plus, Mancilla demande au tribunal de mettre fin à la capacité de son ex de lui demander une pension alimentaire pour époux.

De plus, l’ex de Soliz demande qu’il soit responsable du paiement des honoraires de son avocat.

Mancilla demande la garde des cinq enfants qu’elle partage avec l’ex de Spears. Ici, le chanteur est photographié avec l’un de ses enfants en août. TMZ

Spears a été aperçu avec Soliz et ses enfants dans un parc de trampolines malgré une rupture apparemment avec lui en juillet. TMZ

Le chanteur de « Gimme More » et Soliz ont été liés pour la première fois en septembre 2023, au milieu du divorce de Spears avec Sam Asghari.

Malgré leur romance éclair, Spears, 42 ans, et Soliz ont apparemment rompu en juillet lorsque la chanteuse s’est déclarée « célibataire comme f-k » via Instagram.

Dans la légende Instagram supprimée depuis, la mère de deux enfants a affirmé qu’elle « ne sera jamais avec un autre homme » tant qu’elle vivra.

Quelques jours plus tard, une source a déclaré à Page Six que Spears avait largué son ancien employé après avoir senti qu’il profitait d’elle.

Spears et Soliz ont été liés pour la première fois au milieu de son divorce avec Sam Asghari. Getty Images pour GLAAD

Le lauréat d’un Grammy et Asghari se sont mariés en 2022 et ont rompu un an plus tard. samasghari/Instagram

Près d’un mois après la rupture, Spears a été photographié en train de passer du temps avec Soliz et trois de ses enfants dans un parc de trampolines à Thousand Oaks, en Californie.

Spears a tenté de passer incognito avec des lunettes de soleil aviateur, un t-shirt orange et un short blanc Daisy Duke. Le lauréat du Grammy a également été vu tenant l’un des enfants par la main.

En plus d’être l’ancienne femme de ménage de Spears, Soliz est également un criminel connu qui a été accusé de plusieurs délits et d’au moins un crime.

En juillet, Spears s’est déclarée « célibataire comme f-k ».

La pop star a également affirmé qu’elle « ne sera jamais avec un autre homme » tant qu’elle vivra. Getty Images

En mai, Soliz et Spears ont fait la une des journaux lorsqu’ils ont été impliqués dans une vive dispute au Château Marmont à Los Angeles.

Non seulement une ambulance a été appelée, mais Spears a partagé des photos d’une blessure au pied quelques jours plus tard. « Marcher avec un pied cassé… si je vais vite, il s’engourdit !!! » a-t-elle écrit sur Instagram le 10 mai.

Plus tôt, le 2 mai, Spears avait nié l’altercation avec Soliz et avait affirmé qu’elle avait été photographiée en train de pleurer à cause de son pied blessé.