Après 18 ans dans la police, j’ai dû admettre ma défaite et accepter que je ne pouvais plus faire le travail. Je voulais être policier depuis l’adolescence, je ne pouvais pas envisager de faire autre chose, c’est pourquoi cela me rend si triste.

Comme la plupart des policiers, j’ai vécu ma juste part de traumatismes, de violence, de bouleversement, de blessures et de chagrin. Nous nous en occupons, le prenons sur le menton et continuons car c’est notre travail.

Mais nous sommes toujours humains et son impact ne doit pas être sous-estimé.

Les événements de Salisbury en mars 2018 m’ont tellement coûté et même si j’ai tellement essayé de le faire fonctionner, je sais que je ne trouverai pas la paix en restant dans cet environnement.

Le maintien de l’ordre restera dans mon cœur et je me sens honoré et privilégié d’avoir fait partie de la police du Wiltshire. Je suis très reconnaissant des opportunités qu’ils m’ont offertes et du soutien que j’ai reçu.

Nous avons tous vu que la «famille policière» existe vraiment et dans le climat actuel, elle est plus importante que jamais.

A tous ceux de la police, je vous salue. Continuez à combattre le bon combat, je suis juste désolé d’avoir fait la fine ligne bleue un peu plus mince.

Soyez fier de ce que vous faites et sachez que vous faites une différence positive pour tant de gens.

Mais pour moi, il est temps de changer. 1772: hors service. #policefamily #thinblueline #joblikenoother #MentalHealthMatters.