La femme de Ne-Yo demande le divorce et affirme qu’il a engendré un enfant avec son amant

Crystal Smith, l’épouse de Ne-Yo, demande le divorce et cite l’adultère comme cause

L’ex-épouse de Ne-Yo, Crystal Renay, a officiellement demandé le divorce ET selon les rapports de TMZelle affirme que le chanteur a également récemment engendré un enfant en dehors de leur union.

Selon les documents judiciaires obtenu par RadarOnline.comCrystal a déposé une requête en divorce le 1er août, arguant qu’elle “a droit au divorce de [Ne-Yo] au motif que le mariage est irrémédiablement rompu sans espoir de réconciliation. Elle a ajouté que «[Ne-Yo] a commis l’acte d’adultère ».

Dans sa pétition, Crystal a déclaré qu’elle était au chômage parce que le couple avait convenu qu’elle resterait à la maison et élèverait ses enfants. Crystal note également que l’ex-mari tire un “revenu important d’un travail indépendant” en tant que chanteur, producteur et écrivain. Le dossier indique la date de séparation du couple au 22 juillet 2022 ou vers cette date, notant que depuis cette date, le couple a « continuellement vécu dans un état de séparation de bonne foi ».

Crystal Renay demande une pension alimentaire pour enfant et conjoint à Ne-Yo

Crystal partage trois enfants avec Ne-Yo, Shaffer Smith Jr., 6 ans, Roman Smith, 3 ans et Isabella Smith, 13 mois, qui, selon elle, vivent avec elle depuis la séparation. Dans sa requête, Crystal soutient que le tribunal devrait lui accorder la garde physique principale, bien qu’elle accepte la garde légale conjointe avec Ne-Yo. Elle demande au tribunal de lui accorder une pension alimentaire temporaire et permanente sous toutes ses formes [Ne-Yo] pour son soutien et son entretien. Crystal veut que Ne-Yo paie à la fois une pension alimentaire pour les enfants et pour le conjoint.

Crystal souhaite également un «partage équitable» en ce qui concerne les biens acquis pendant leur union. Elle demande également à Ne-Yo de lui payer 25 000 $ pour couvrir ses frais juridiques.

« En raison de la disparité des revenus, [Crystal] demande à la Cour d’octroyer des honoraires d’avocat d’un montant de 25 000 $ à titre d’honoraires d’avocat temporaires et de frais de litige afin que [Crystal] peut poursuivre ses demandes de divorce avec la possibilité d’être efficacement représentée par un avocat et de protéger correctement ses intérêts », lit-on dans le dossier.

Ne-Yo n’a pas encore répondu au dossier de Crystal.

Ne-Yo et Crystal ont déjà travaillé sur des problèmes conjugaux

Le couple s’est marié le 20 février 2016 et après avoir rencontré plusieurs bosses sur la route, y compris une précédente demande de séparation et de divorce, mais semblait être de retour sur la même page, tenant même un somptueux renouvellement de vœux à Las Vegas plus tôt cette année.

Comme BOSSIP l’a signalé précédemment, la semaine dernière, Crystal a publié un message sur son compte Instagram, critiquant publiquement la chanteuse, disant :

8 ans de mensonges et de tromperies. 8 ans à partager sans le savoir ma vie et mon mari avec de nombreuses femmes qui lui vendent leur corps sans protection… jusqu’au dernier ! Dire que j’ai le cœur brisé et dégoûté est un euphémisme. Me demander de rester et de l’accepter est absolument insensé. La mentalité d’un narcissique.

Ne-Yo a ensuite répondu avec un tweet, demandant la confidentialité :

Pour le bien de nos enfants, ma famille et moi relèverons nos défis à huis clos. Les questions personnelles ne sont pas destinées à être abordées et disséquées dans des forums publics. Je vous demande simplement de respecter ma vie privée et celle de ma famille en ce moment.

