La femme de Nawazuddin Siddiqui réagit au FIR déposé contre elle par la mère de l'acteur : "Mes véritables plaintes pénales..."

La mère de Nawazuddin Siddiqui, Mehrunisa Siddiqui, a déposé une FIR contre l’ex-épouse de l’acteur, Aaliya Siddiqui, le dimanche 22 janvier. Lundi, Aaliya, également connue sous le nom de Zainab, a réagi en partageant une photo de la FIR sur son compte Instagram demandant justice.

Selon un tweet d’ANI, “La mère de l’acteur Nawazuddin Siddiqui, Mehrunisa Siddiqui, a déposé un FIR contre la femme de l’acteur Zainab. La police de Versova l’a appelée pour un interrogatoire. Il est allégué que Zainab s’est disputée avec la mère de Nawazuddin. , la mère de Nawazuddin, et Zainab alias Alia. Un cas a été enregistré sous les numéros 452, 323, 504 et 506 de l’IPC. Zainab est la deuxième épouse de Nawazuddin : la police de Versova”.

Il y a un conflit de propriété entre Nawazuddin, la mère de Nawazuddin et Zainab alias Alia. Un cas a été enregistré sous les numéros 452, 323, 504 et 506 de l’IPC. Zainab est la deuxième épouse de Nawazuddin : Versova Police — ANI (@ANI) 23 janvier 2023

L’épouse de Nawazuddin, Aaliya, a qualifié l’incident de “choquant” et, avec la photo FIR, a écrit sur son Instagram : “Choquant… mes véritables plaintes pénales contre mon mari ne sont pas suivies par la police. Cependant, j’entre dans la maison de mon mari et une plainte pénale / FIR est immédiatement déposé contre moi en quelques heures. Aurai-je jamais justice, de cette façon “.





Un responsable du poste de police de Versova aurait déclaré à l’agence de presse PTI : “La plaignante Mehrunisa Siddiqui, qui est la mère de l’acteur, a allégué que Zainab était entrée par effraction chez elle et l’avait agressée après avoir entendu une dispute. Zainab a été interrogée dans le Cas.”

Le rapport de l’agence a également déclaré “Un cas en vertu des articles 452 du Code pénal indien (intrusion dans la maison après préparation pour blessure, agression ou contrainte injustifiée), 323 (blessure volontaire) et d’autres infractions ont été enregistrés contre Zainab Siddiqui, a-t-il déclaré. Non une arrestation a été effectuée dans cette affaire et une enquête plus approfondie est en cours, a-t-il ajouté.”

Pour les non-initiés, Nawazuddin Siddiqui s’est marié avec Aaliya Siddiqui en 2009 et est parent de deux enfants, une fille nommée Shora et un fils nommé Yaani.

