La femme de Milkha Singh décède de Covid-19, un athlète légendaire toujours en soins intensifs

Nirmal de l’athlète légendaire Milkha Singh est décédé dimanche après avoir combattu Covid-19, à l’âge de 85 ans.

Nirmal Milkha Singh, ancienne directrice des sports féminins du gouvernement du Pendjab et ancienne capitaine de l’équipe nationale féminine indienne de volley-ball, « a mené une bataille vaillante jusqu’au bout », a déclaré la famille Milkha dans un communiqué.

Elle laisse dans le deuil son mari, un fils et trois filles. Son fils Jeev Milkha Singh est un golfeur renommé.

Dans son message de condoléances, le ministre en chef a déclaré : « Je suis attristé d’apprendre le décès de l’un des joueurs de volley-ball emblématiques qui a apporté plusieurs lauriers au pays, faisant ainsi la fierté de chaque Pendjabi. »

Milka Singh est traité pour des complications liées à Covid au Post Graduate Institute of Medical Education and Research de Chandigarh, et a montré une amélioration de son état de santé samedi.

« La santé de Milkha Singh va bien et s’améliore, mais il est toujours aux soins intensifs », a déclaré samedi un porte-parole du Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER).

Milkha Singh est sous l’observation d’une équipe médicale composée de médecins-chefs de l’institut depuis son hospitalisation le 3 juin.

« Notre cœur a exprimé ses condoléances pour le triste décès de Mme Nirmal Milkha Singh après s’être battue contre Covid-19 », a déclaré le directeur de PGIMER, Jagat Ram, dans un communiqué.

« Largement connue pour ses multiples réalisations dans le domaine sportif et ses vastes travaux philanthropiques, on se souviendra d’elle pour ses réalisations sur et en dehors du terrain », a-t-il ajouté.

(Avec les entrées de l’IANS)

