La femme de Miles Teller lui a fait raser la moustache de “Top Gun: Maverick” “immédiatement”

La moustache « Top Gun : Maverick » de Miles Teller n’existe plus.

L’acteur de 35 ans a révélé dans une récente interview que sa femme Keleigh Sperry l’avait fait se débarrasser de la moustache.

“Ma femme m’a fait me raser immédiatement”, a déclaré Teller au magazine People.

Les poils du visage de Teller ont déclenché une tendance, beaucoup documentant leurs nouvelles moustaches sur TikTok et d’autres plateformes de médias sociaux.

“[I’m a] grand fan”, a déclaré Teller au point de vente, faisant référence à la nouvelle tendance. “Si cela les rend plus confiants, alors plus de pouvoir pour eux. … Mais nous verrons, peut-être que ce sera une bonne tendance estivale et qu’elle s’éteindra ensuite.”

Teller avait précédemment laissé entendre qu’un “Top Gun 3” pourrait être en préparation.

Bien qu’il n’ait pas pu confirmer la nouvelle, il a révélé qu’il en avait parlé avec Tom Cruise.

“Ce serait formidable, mais tout dépend de TC”, a déclaré Teller à “Entertainment Tonight”. “Tout dépend de Tom.

“J’ai eu quelques conversations avec lui à ce sujet. Nous verrons.”

Teller a rejoint le film avec une poignée d’acteurs qui apparaissent dans “Top Gun : Maverick” en tant que nouvelle classe de pilotes.

La suite “Top Gun” a atteint 1 milliard de dollars de recettes au box-office mondial au cours de sa cinquième semaine de sortie.

Le film a marqué la première ouverture de 100 millions de dollars de Cruise de sa carrière. Le film a rapporté environ 124 millions de dollars de ventes de billets lors de son premier week-end, avait précédemment déclaré Paramount Pictures.

Avant “Maverick”, ses plus grands débuts nationaux ont eu lieu en 2005 avec “La guerre des mondes” de Steven Spielberg “, qui s’est incliné à 64 millions de dollars. Le deuxième plus élevé était” Mission: Impossible – Fallout “avec 61 millions de dollars en 2018.

