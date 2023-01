La femme de ménage a essayé d’obtenir de l’aide (écoutez) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Mediapunch/Shutterstock

Heures avant Lisa Marie Presley est décédée jeudi (12 janvier), sa gouvernante a composé le 911 après avoir trouvé la fille de 54 ans de Elvis et Priilla Presley insensible dans sa maison de Calabasas, en Californie. « Quelle est l’adresse de votre urgence ? » un opérateur demande dans l’audio 911 obtenu par le Poste de New York. La gouvernante, manifestement affolée de découvrir Lisa Marie dans un tel état, a eu du mal à former les mots. L’opérateur a vaillamment essayé de trouver l’emplacement exact, mais la gouvernante n’était pas tout à fait sûre. Sentant les secondes vitales s’envoler, l’opérateur demande : « Madame, y a-t-il quelqu’un d’autre avec vous en ce moment ?

Un homme, qui serait l’ex-mari de Lisa Marie Danny Keough, prend le téléphone et dit “Salut”. Danny aurait pratiqué la RCR sur Lisa Marie après l’avoir trouvée. L’opérateur a informé l’homme que « les ambulanciers [are] déjà en route » et a demandé s’il y avait des précautions de sécurité dont ils devraient être conscients. “Non, il y a une porte de sécurité dans le quartier, mais ils les laisseront passer”, a déclaré l’homme non identifié. Peu de temps après, l’homme dit qu’il pense que les ambulanciers sont arrivés. Lisa Marie a ensuite été transportée d’urgence à l’hôpital et placée sous assistance respiratoire après avoir apparemment subi un «arrêt cardiaque». Malheureusement, elle succombera à ses blessures. La cause officielle du décès n’a pas encore été annoncée.

C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissée », a déclaré sa mère dans un communiqué après le décès de Lisa Marie. “C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue. Nous demandons la confidentialité alors que nous essayons de faire face à cette perte profonde. Merci pour l’amour et les prières. Pour le moment, il n’y aura pas d’autres commentaires. »

Lisa Marie sera enterrée à Graceland à Memphis, Tennessee. Sa dépouille sera inhumée à côté de son père et de son défunt fils, Benjamin Keough (qui, malheureusement, s’est suicidé en 2020. Il avait 27 ans.)

“Je fais face à la mort, au chagrin et à la perte depuis l’âge de 9 ans. J’en ai eu plus que quiconque dans ma vie, et d’une manière ou d’une autre, j’ai réussi jusqu’ici », a écrit Lisa Marie pour PERSONNES près de cinq mois avant son décès. « Mais celle-ci, la mort de mon beau, beau fils ? L’être le plus doux et le plus incroyable que j’aie jamais eu le privilège de connaître, qui m’a fait me sentir si honorée chaque jour d’être sa mère ? Qui ressemblait tellement à son grand-père à tant de niveaux qu’il m’a réellement fait peur ? Ce qui m’inquiétait encore plus pour lui que je ne l’aurais fait naturellement ? Non. Juste non… non non non non… »

Suite à l’annonce du décès de Lisa Marie, Personnes confirmées que Graceland ira désormais à ses trois filles : actrice Riley Keough33 et 14 ans jumeaux harpiste et Finley Lockwood (que Lisa Marie a partagé avec son ex-mari Michael Lockwood.)

