La femme de Matthew Stafford dit que les fans des Lions ont fait pleurer ses enfants en les huant

Ce n’était pas un retour chaleureux pour Rams de Los Angeles stratège Matthieu Stafford à son retour à Détroit pour la première fois dans le match de wild-card NFC, les fans des Lions huant leur ancienne star à tout moment.

Mais l’épouse de Stafford, Kelly, a déclaré que les huées n’étaient pas exclusives à son mari, affirmant qu’elle et ses enfants avaient été hués par le public local. Sur elle Histoire InstagramKelly Stafford a commenté la réponse des fans à son retour et celui de sa famille à Detroit.

“C’est du sport”, a écrit Kelly. “La ville veut gagner. Tout est juste. Sauf les supporters qui ont hué mes enfants.”

Stafford a également déclaré qu’en dehors des huées, elle aimait l’atmosphère à l’intérieur du Ford Field pour la victoire 24-23 de Detroit, car les huées ont ajouté de l’huile sur le feu pour son mari.

Kelly Stafford explique que la foule de Détroit la hue ainsi que sa famille

Stafford a donné plus d’explications sur sa situation “Le podcast du lendemain”. Interrogée à ce sujet, elle a répondu qu’elle ne s’attendait pas à une ovation debout pour son mari, d’autant plus qu’il avait remporté un Super Bowl avec les Rams après son départ, et qu’il s’agissait d’un match éliminatoire auquel jouaient les Rams et les Lions.

CENTRE DES STATISTIQUES DE LA NFL : Les derniers scores, calendriers, cotes, statistiques et plus encore de la NFL.

“Vous huez spécifiquement mon mari lorsqu’il a couru sur ce terrain, et ce n’est pas grave”, a déclaré Stafford. “Je ne sais vraiment pas à quoi je m’attendais. Mais je n’ai pas été surpris.”

Cependant, ce que Stafford n’a pas aimé, c’est lorsque son mari a semblé être blessé à la fin du troisième quart-temps du match après avoir reçu un coup à la section médiane et sa tête a heurté durement le gazon, et elle a déclaré que certains fans des Lions l’acclamaient. Elle a ensuite déclaré qu’un de ses enfants pleurait avant le match à cause des huées qu’elle et son mari recevaient.

“Mes filles et moi ne jouons pas à ce jeu. Je sais que mes filles ne se font pas huer. Je le suis, et je peux le gérer”, a déclaré Stafford. “Mais quand j’ai mes filles à côté de moi, il y a quelque chose à dire, peut-être pas ?”

Stafford a déclaré qu’après avoir parlé avec la propriétaire des Lions, Martha Firestone Ford, la marche vers le côté des Rams sur le terrain “n’était pas amusante”, mais c’était mieux quand elle était présente avec le reste de la famille des Rams. L’un des membres de l’équipe de Stafford a déclaré qu’il n’avait jamais vécu un moment comme celui-ci lorsqu’il s’agissait de fans huant la famille, et Stafford a déclaré “c’est comme ça”. Elle a également expliqué à ses enfants ce qui se passait.

“Je dis : ‘Oh les gars, ils ne vous huent pas. Ils ne vous huent pas. Ils huent maman. Ils sont très passionnés et excités par ce match. Ils veulent que leurs Lions gagnent, nous sommes de l’autre côté.” équipe”, a-t-elle déclaré. “‘Ils ne vous huent pas, ils ne huent pas vos sœurs, ils huent certaines des choses qui se sont produites dans le passé et nous devons juste avancer, nous devons dépasser cela, et nous devons concentre-toi sur le bon,'”

Malgré les huées, Stafford a déclaré sur Instagram qu’elle soutenait toujours les Lions en séries éliminatoires et souhaitait qu’ils “ramenent à la maison un Lombardi”.