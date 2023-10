Kelly Stafford ne veut pas que ses jeunes filles voient « beaucoup de fesses » en regardant leur père jouer au football pour les Rams au SoFi Stadium.

Mais c’est ce que l’épouse du quart-arrière Matthew Stafford a déclaré dimanche lors d’un match contre les Steelers de Pittsburgh, à cause des pitreries du rappeur de Los Angeles Blueface et de plusieurs compagnes.

Dans l’édition de mardi de son podcast hebdomadaire, “Le lendemain matin», Kelly Stafford parle d’une scène très adulte qui s’est déroulée dans l’une des suites du match, à laquelle elle a assisté avec ses filles et ses neveux. Dans ce qui a été décrit comme une atmosphère de club de strip-tease, on pouvait voir Blueface lancer des billets d’un dollar sur plusieurs femmes en tongs qui dansaient penchées avec leurs fesses exposées en l’air.

“C’est notre expérience du jour du match.” » dit Stafford.

« Ce qui me rend tellement fou, c’est que c’est censé être une expérience familiale, assister à un match de football. Il y avait des enfants dans les suites à côté d’eux. … Si ce genre de choses se produisent lors des matchs, les adultes ne voudront pas amener leurs enfants.

Le quart-arrière des Rams Matthew Stafford célèbre avec sa femme Kelly et leurs quatre filles après avoir remporté le Super Bowl au SoFi Stadium en février 2022. (Frédéric J. Brown / AFP via Getty Images)

Un porte-parole du SoFi Stadium a déclaré jeudi au Times que le stade et les Rams ne tolèrent pas le comportement obscène qui a eu lieu à l’intérieur de la suite de Blueface et n’ont pas autorisé qu’une telle activité ait lieu. Lorsque les responsables du stade ont été informés de la situation, des agents de sécurité ont été envoyés dans la suite du rappeur, selon le porte-parole. Blueface et ses compagnons ont été autorisés à rester sur le terrain et aucune autre activité inappropriée n’a eu lieu, a déclaré le porte-parole.

Blueface a publié une vidéo de la scène NSFW qui s’est déroulée dans sa suite sur ses histoires Instagram pendant le match, et Stafford a déclaré dans le podcast de mardi que les images lui revenaient ainsi qu’à ses jeunes compagnons.

« Mes neveux, qui sont plus âgés, ont Instagram. Ils étaient au match et ils disaient : « Oh, mon Dieu. Regardez ce qui se passe ici. Ils l’ont trouvé », a déclaré Stafford. « Et mes filles sont assises juste à côté d’elles. Ils disaient : « Maman, il y a beaucoup de fesses ici. » Je dis : « Des fesses ? De quoi parles-tu?’ Et puis on me l’a envoyé et je me suis dit : “Oh !”

«Alors mes filles ont vu ça. Pas d’accord! Et ce n’est pas non plus acceptable que mes neveux l’aient vu.

Elle a ajouté : « C’est juste un peu décevant. Cela me donne envie de ne pas emmener mes enfants au match, parce que je me dis : « Que va-t-il se passer ensuite ? »

Le Times a contacté Republic Records pour obtenir un commentaire de Blueface et n’a pas reçu de réponse immédiate. Mais le rappeur ne semble pas gêné par les réactions négatives liées à ses pitreries.

Il a republié deux utilisateurs de X (anciennement Twitter) qui ont fait des commentaires négatifs sur les images de lui et des danseurs : une lecture“Le premier et le dernier match des Rams ont été présents pour Blueface aujourd’hui” et l’autre a dit« Le rappeur BlueFace a amené un groupe de femmes au #Béliers jeu aujourd’hui et j’ai ensuite commencé à leur jeter beaucoup d’argent partout. Avec des enfants assis juste là [flushed-face emoji].»

Blueface avait beaucoup de choses à faire lors du match, puisqu’il a également proposé au rappeur Jaidyn Alexis, qui ne faisait pas partie des danseurs et est la mère de deux de ses enfants. Elle a dit oui, et il a posté une vidéo de l’heureuse occasion sur Instagram.