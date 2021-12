La femme de Matthew McConaughey : tout savoir sur Camila Alves

L’épouse de Matthew McConaughey, Camila Alves, est une personne vraiment impressionnante avec une carrière réussie. En savoir plus sur elle ici.

Matthew McConaughey, 52 ans, est un acteur à succès qui s’est fait un nom au fil des ans, mais il a aussi maintenant une grande dame à ses côtés tout au long de tout cela. Camila Alves, 39 ans, a épousé le Étourdi et confus star en 2012 et ils partagent trois enfants ensemble, dont Lévi, 13, Vida, 11, et Livingston, 8. Ils ont montré leur famille aimante à divers moments et nous avons entendu parler de leur amour à travers leurs propres citations au fil des ans.

Découvrez-en plus sur Camila et son parcours avec Matthew ci-dessous !

Elle est mannequin.

Camila est née au Brésil et a déménagé à Los Angeles alors qu’elle n’avait que 15 ans. Après avoir travaillé comme femme de ménage et serveuse, elle parlait couramment l’anglais et a déménagé à New York, où elle a poursuivi sa carrière de mannequin. Elle a travaillé sur un certain nombre de projets, dont un avec la ligne de vêtements Macy’s INC International Concepts en 2012.

Elle a également travaillé comme créatrice de sacs à main et animatrice d’émission de télévision.

Camila et sa mère conçoivent la ligne de sacs à main Muxo et ont expérimenté différents modèles et styles au fil des ans. Elle a animé la troisième saison de la série de téléréalité Bravo Shear Genius en 2010 et a co-animé l’émission de compétition Food Network. Championnat de barbecue pour enfants avec Eddie Jackson en 2016.

Les autres projets de Camila incluent son propre site Web sur le style de vie, Women of Today, qui comprend des articles de blog sur l’alimentation, la santé, l’artisanat et la décoration, le style, la famille et la vie professionnelle, et sa propre entreprise d’aliments biologiques appelée Yummy Spoonfuls, qui a lancé son ligne d’aliments pour bébés pour Target en 2016.

Comment Camila et Matthew se sont-ils rencontrés ?

Camila et Matthew se sont rencontrés pour la première fois dans un bar à Los Angeles, en Californie, en 2006 et elle a admis qu’elle ne savait pas qui il était au début, dans une interview. « La première interaction, je ne savais pas qui il était », aurait-elle dit Accéder à Hollywood. « À l’époque, il avait une très longue barbe et il avait ce chapeau rasta. Il était complètement couvert et je n’ai pas vraiment réalisé qui il était.

Elle a poursuivi en expliquant qu’une fois que son ami Lance Armstrong s’est approché, elle a compris. « Lance est venu me parler, dit-elle. « Vous saviez qu’ils étaient toujours ensemble, alors je me dis, OK, je pars d’ici. Je vais de l’autre côté de la pièce !

Matthew a également déclaré une fois dans une interview qu’il l’avait finalement approchée et avait commencé à lui parler en portugais et en espagnol. « Sortez votre cul de la chaise et allez la chercher », a-t-il dit Vivre dans le sud sur ce qu’il s’est dit à l’époque.

Comment s’est passé le mariage de Camila et Matthew ?

Le mari et la femme se sont mariés dans une maison privée en 2012 et comme ils avaient déjà deux de leurs enfants, ils en ont inclus deux dans leur fête de mariage. Levi et Vida avaient 4 et 2 ans à l’époque, et servaient de porteur d’anneau et de bouquetière. « D’une manière ou d’une autre, ils semblent tous les deux comprendre ce que nous faisons sur le plan spirituel », a déclaré Camila. PERSONNES sur leur implication.

Elle est devenue citoyenne américaine en 2015.

Heureux de dire que je détiens maintenant un passeport américain ! J’ai tellement de respect et d’appréciation pour ce pays. #nouveau citoyen pic.twitter.com/S58HJMjz81 – Camila Alves (@iamcamilaalves) 4 août 2015

Camila est allée sur Twitter pour partager une photo avec sa famille et l’annonce qu’elle est devenue citoyenne américaine. « Heureux de dire que je détiens maintenant un passeport américain ! J’ai tellement de respect et d’appréciation pour ce pays. #newuscitizen », a-t-elle écrit dans le tweet.

Matthew a également célébré son jalon important en écrivant : « ! Un autre bonhomme et grand Américain.