La femme de Matthew McConaughey « n’a pas été blessée » par le fait que sa mère l’ait traitée du nom d’une ex-petite amie

Matthew McConaughey a défendu la méthode utilisée par sa mère pour tester sa femme actuelle en l’appelant du nom d’une ex-petite amie.

« Ma famille – et une partie de Camila et moi aussi – nous chérissons la valeur du sens de l’humour et de la comédie », a déclaré McConaughey lors du podcast « Whine Down » de Jana Kramer.

« Certaines personnes disaient : ‘Oh, mon Dieu’, mais… Camila n’en était pas blessée », a-t-il insisté. « Ce qui nous chatouille peut blesser les autres. »

La star du « Dallas Buyers Club » a affirmé que sa mère, Mary McCabe, « prenait soin » de lui alors qu’il commençait sa relation avec le mannequin brésilien.

« Elle a testé mes sentiments et la femme pour laquelle j’avais des sentiments », a-t-il déclaré. « Vue d’ensemble, c’est plutôt cool en fait. »

Camila avait précédemment révélé que lorsqu’elle avait rencontré McConaughey pour la première fois, sa mère l’appelait par les noms des ex-petites amies de l’acteur, la « vraiment testant ». Le mannequin brésilien a également évoqué l’idée d’emmener « Ma Mac » en voyage d’affaires à Istanbul, où elle a affirmé que les deux hommes s’étaient disputés.

« Alors je l’ai retourné sur elle et j’ai apporté mon côté brésilien et latin épicé, et je lui ai laissé l’avoir. Alors je suis revenu vers elle, et nous l’avons eu d’avant en arrière, d’avant en arrière », se souvient Camila lors d’un épisode de Podcast « Biscuts & Jam » de Southern Living. « Et puis à la fin, elle m’a juste regardé et elle m’a dit : ‘OK. Maintenant tu y es.’

« Tout ce qu’elle voulait, c’était que je riposte. Et puis à partir de ce jour et de cette nuit, nous avons eu une relation des plus incroyables et j’ai tellement de respect pour elle », a révélé Camila. « Elle a tellement de respect pour moi. Je veux dire, ça peut devenir délicat parfois, tu sais ? Mais on finit toujours par un bon rire et une blague. »

McConaughey a ensuite partagé plus de détails sur la prise de position de sa femme.

« Camila dit : ‘Je ne demande plus ta permission.’ Et en gros, ma mère disait : » Et voilà. C’est vrai « », a déclaré l’acteur à « Entertainment Tonight Canada » après l’interview de sa femme en podcast.

McConaughey et Camila ont commencé à se fréquenter en 2006 – alors que l’acteur travaillait sur des films tels que « Failure to Launch » et « We are Marshall » après le succès de « Comment perdre un homme en 10 jours ».

Ils se sont mariés en 2012 et partagent trois enfants : Levi, Vida et Livingston.

Quand McConaughey et Camila Marié en 2012, la famille a déménagé de Malibu au Texas.

« Et quand j’ai déménagé au Texas, la première chose que j’ai remarquée, c’est à quel point le sentiment de communauté était si présent et à quel point leur sentiment de ‘Nous vous avons eu et nous allons prendre soin les uns des autres’ était vraiment présent. » Camila a déclaré au podcast Southern Living.

« Les gens ont vraiment respecté ce qu’ils avaient dit qu’ils allaient faire. Donc s’ils disaient qu’ils se présenteraient, ils se présenteraient. Ils n’ont pas trop promis et n’ont pas tenu leurs promesses. Les valeurs là-bas, vous savez – la famille, la religion, Le sport, la gastronomie, la culture – étaient vraiment très présents. Nous avons donc déménagé au Texas. Ce n’était pas vraiment prévu, et je suis arrivé là-bas, et je me suis immédiatement senti chez moi. Cela m’a en quelque sorte ramené à mes racines.

