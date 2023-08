La femme de Matteo Guendouzi effraie les cambrioleurs qui ont volé 170 000 £ de Rolex dans la maison familiale de l’ex-star d’Arsenal

La femme de Matteo Guendouzi était à la maison lorsque des cambrioleurs ont volé une Rolex de 170 000 £, mais elle a fini par les effrayer.

Le Français jouait dans un match amical de pré-saison contre le Bayer Leverkusen pour Marseille au moment du vol.

3 Guendouzi n’était pas chez lui au moment du cambriolage Crédit : Getty

Mais sa femme, Mae Rrsk, se trouvait à l’intérieur de leur maison familiale lorsque des cambrioleurs ont grimpé par la fenêtre d’une chambre.

Ils ont réussi à voler une Rolex d’une valeur de 200 000 € (172 000 £), rapporte le journal local La Provenceavant que Mae ne parvienne à les effrayer et à les chasser.

Cependant, les criminels ont réussi à s’échapper avant que la police ne puisse arriver.

Les autorités françaises enquêtent maintenant sur le cambriolage alors que Guendouzi n’est pas le seul footballeur à être ciblé récemment.

L’ancienne star d’Arsenal, qui a une jeune fille avec Mae, vit dans le quartier de Cassis à Marseille.

Un autre joueur marseillais et ex-star des Gunners, Sead Kolasinac, a également été victime d’un crime similaire en janvier.

La femme et la fille du bosniaque se trouvaient également à l’intérieur au moment du cambriolage et auraient été traumatisées par l’incident.

Valentin Rongier a également élu domicile à Cassis et en 2021, le milieu de terrain marseillais s’est fait cambrioler son domicile alors qu’il jouait.

3 La femme de Guendouzi a effrayé les cambrioleurs mais pas avant qu’ils ne s’enfuient avec une montre Rolex Crédit : Instagram @matteoguendouzi

3 La jeune fille de Guendouzi était aussi dans la maison Crédit : Instagram @matteoguendouzi

Cette année-là, 22 cambriolages ont eu lieu au domicile de footballeurs, a rapporté la police française.

Cela fait suite à une tendance récente à travers le monde selon laquelle les footballeurs sont ciblés par des voleurs.

La star de Chelsea, Reece James, s’est fait voler sa médaille de la Ligue des champions dans son coffre-fort, tandis qu’un homme a été arrêté l’année dernière pour le crime.

La famille du défenseur de Manchester United Victor Lindelof a été tellement secouée par un cambriolage en 2022 qu’elle est rentrée en Suède dans la peur.

Guendouzi joue pour Marseille depuis 2021 après avoir été initialement prêté par Arsenal.

Un an plus tard, l’équipe de Ligue 1 a rendu le déménagement permanent et il est depuis lors un incontournable de l’équipe première.

Guendouzi a passé quatre ans à Arsenal, bien que les deux dernières années, il ait été prêté au Hertha Berlin puis à Marseille.