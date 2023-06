La femme de Mark Ballas est enceinte de leur premier bébé – Hollywood Life

Voir la galerie





Marc Ballas, 37 ans, prend un nouveau rôle. Le Danser avec les étoiles alun, 37 ans, s’est rendu sur Instagram le lundi 26 juin pour partager la nouvelle que lui et sa femme BC Jean, 36 ans, attendent un bébé ! Dans une douce vidéo de surbrillance, ils ont partagé des moments romantiques de leurs récentes aventures ensemble. « Dernièrement, nous avons fait de la nouvelle musique, fait des voeux d’anniversaire, sommes allés à Disneyland, avons fait plus de musique, éteint nos téléphones et sommes allés à la plage », ont-ils écrit dans la bobine commune. « De plus, nous avons créé un petit humain. À venir. » Le clip final montrait Mark berçant la bosse de bébé nue de sa femme, alors qu’elle acceptait avec joie l’étreinte. Elle portait un soutien-gorge de sport blanc et un haut à carreaux pour la grande révélation, et semblait avoir duré plusieurs mois.

Vétéran de la série Julianne Hough a été parmi les premiers à se précipiter sur le fil des commentaires pour féliciter le célèbre couple. ““Ouisssssssssss bébé !!!!!! Nous aimons déjà tellement ce bébé ! elle a jailli à côté d’une rangée d’emojis au cœur rouge. « 😭😭 Tellement heureux pour vous deux 🫶🫶, » Lindsay Arnold remarqué. « Tellement tellement content pour vous deux !!! La meilleure nouvelle xxxxx vous aime les gars », a écrit Peta Murgatroyd.

la maman de Marc Shirley Ballas, une pro de la danse de salon à part entière, ne pouvait contenir son enthousiasme. « Je suis plus qu’enthousiasmée par cette belle annonce, je suis ravie de la chance que nous avons tous de nous joindre à votre beau moment précieux dans la vie. nounou shirley [sic] est plus que prête à se joindre à tous ces souvenirs @bcjean @markballas », s’est-elle enthousiasmée.

Les fans étaient également ravis du développement croissant. « Bravo! Tellement heureux pour vous deux. Je suis sûr que ce gamin va sortir super talentueux, sans aucun doute », a commenté un abonné, tandis qu’un autre a écrit:« Votre bébé va être le petit humain le plus incroyable.

Mark a annoncé en mars qu’il se retirait de la compétition de danse bien-aimée après 20 saisons. « Je veux juste terminer en disant que ce sera la dernière fois que vous me verrez danser à ce titre », a-t-il déclaré en partie sur scène. « J’arrive à la fin ce soir. Ce sera ma dernière danse.

