La femme de Luke Bryan ne ‘met pas de menottes’ sur ses mouvements de ‘secouer la hanche’: ‘Cela aurait été un peu problématique’

Luke Bryan n’est pas étranger à se lâcher lors de concerts, et maintenant il révèle que sa femme, Caroline Boyer, le soutient pleinement dans cette forme spécifique d’expression de soi.

L’interprète de « Country Girl (Shake It for Me) » a plaisanté en disant que ses mouvements de danse étaient importants pour lui, déclarant à People Magazine dans une nouvelle interview que « si elle avait arrêté de secouer les hanches, ça aurait été un peu problématique. » Heureusement, Boyer est à bord avec lui, affichant ce qu’il a pour son public.

« Elle a toujours eu une attitude amusante », a-t-il déclaré. « Elle comprend que les gens viennent me voir pour faire la fête et se lâcher. Elle n’a jamais gêné cela ou mis des menottes à ma performance. »

En plus de sa danse, les fans de Bryan savent qu’il n’hésite pas à montrer ses émotions lorsqu’il juge « American Idol ».

Après plusieurs moments viraux et des montagnes de critiques pour les juges de l’émission – Bryan est juge avec Katy Perry et Lionel Richie – il partage qu’il est d’accord pour afficher ses sentiments et même pleurer, et dit que cela ne le dérange pas quand les commentaires sont faits dans le feu de l’action, attirez l’attention négative.

« Si vous m’aviez dit que j’aurais pleuré devant des millions d’Américains… Je ne suis pas là pour essayer de jouer ce rôle de dur à cuire », a-t-il déclaré. « Je suis là pour m’impliquer dans l’émotion du spectacle. Et parfois, ce que vous essayez de dire ne va pas parfaitement tomber. »

Il a expliqué: « Mais pour la plupart, je sais que lorsque je m’assieds derrière ce bureau à » American Idol « , moi, Lionel et Katy faisons de notre mieux et venons d’un lieu d’amour et de compassion. »

Bryan a également déclaré que lui, Perry et Richie avaient développé des amitiés durables, et que chacun d’entre eux serait heureux de se défendre s’il recevait un contrecoup pour son comportement dans la série.

« C’est comme ça », a-t-il insisté. « Nous sommes sur le plateau depuis 12 jours et quelque chose qui se passe, vous ne savez même pas que cela va potentiellement devenir un accord plus tard. Nous devons juste nous présenter et être nous-mêmes. Rien à propos de Katy Perry n’est prémédité et planifié et rien de moi ne l’est. Nous devons avoir la capacité d’aller de l’avant, d’exprimer des émotions.

Il a mentionné Perry spécifiquement à cause des commentaires négatifs qu’elle a reçus la saison dernière, notamment son scandale « mom-shaming » avec la candidate Sara Beth Liebe pendant le processus d’audition.

Au début de son audition, Liebe a déclaré qu’elle avait 25 ans lorsque les juges ont hésité et ont déclaré qu’elle ressemblait à une adolescente.

« Dieu merci, vous êtes mes préférés », a répondu Liebe. « J’ai trois enfants. »

Elle a ajouté : « Si Katy s’allonge sur la table, je pense que je vais m’évanouir. » Perry a ensuite plaisanté: « Chérie, tu t’es trop allongé sur la table. »

Le commentaire a reçu beaucoup d’attention, et Liebe elle-même a même répondu publiquement au moment viral, déclarant dans une vidéo TikTok : « C’était embarrassant d’avoir ça à la télé, et c’était blessant et c’est tout. Mais je voulais prendre ça l’occasion de dire simplement que je pense que les femmes soutiennent et élèvent d’autres femmes, c’est tellement cool, et je pense que la honte de maman est super nul et je pense que c’est déjà assez difficile d’être une mère, et c’est déjà assez difficile d’être une femme. »

Bryan a précédemment défendu Perry dans des déclarations faites à Fox News Digital, en disant: « Katy est choisie pour sortir et essayer de s’amuser en faisant une émission de télévision. »

Il a également dit: « Je pense que nous nous installons. En tant que juges, vous savez, nous tombons souvent sur l’épée. Et installez-vous de manière à ce que les gens puissent s’exprimer sur les réseaux sociaux et tout. »

Brie Stimson de Fox News Digital a contribué à ce rapport.