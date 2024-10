Femme de l’heure Netflix

L’excellent premier film d’Anna Kendrick, Woman of the Hour, a dominé le monde Liste des 10 meilleurs Netflix depuis un petit moment maintenant, mais il vient d’être renversé par quelque chose qui s’apparente davantage à l’ambiance d’Halloween, un nouveau film d’horreur intitulé Ne bouge pas.

Je n’en avais jamais entendu parler, il ne met en vedette personne dont j’ai entendu parler, mais il a instantanément fait ses débuts au numéro 1 du service, indiquant un fort intérêt pour le nouveau long métrage de 90 minutes basé sur une tentative de meurtre. La première chose que je fais quand je vois quelque chose comme ceci apparaître est de vérifier si c’est bon, et un 72% sur Rotten Tomatoes est solide, bien que loin de la liste des 10 meilleurs films d’horreur de l’année, certainement. Un score d’audience initial de 51 % n’est pas le meilleur, même s’il ne s’agit pour l’instant que de quelques dizaines d’avis. Voici la prémisse quelque peu intéressante du film :

« Lorsqu’un tueur lui injecte un agent paralysant, une femme doit courir, se battre et se cacher avant que son corps ne s’éteigne complètement. »

Bien que ce ne soit pas exactement la même chose, cela me rappelle un peu le thriller étonnamment bon de Megan Fox, Till Death, dans lequel elle doit échapper au meurtre alors qu’elle est menottée à son mari décédé et doit le traîner. Cela a un score de critique de 90 % et un score d’audience de 54 %. Désolé, public, vous aviez tort sur ce point.

Ne bouge pas Netflix

Don’t Move est co-réalisé par Adam Schindler et Brian Netto, où cela semble être le long métrage le plus médiatisé. Il est cependant produit par la légende de l’horreur Sam Raimi. En regardant le casting, je le retire, je connais sa star Kelsey Asbille, qui est Monica Dutton sur Yellowstone, même si je n’ai pas reconnu son nom. Il met également en vedette le vétéran de l’horreur Finn Wittrock qui est apparu dans 31 épisodes d’American Horror Story, aux côtés de Ratched.

Honnêtement, un 72% est probablement suffisant pour que je le regarde, car cela semble au moins être un bon concept. J’ai aussi encore besoin de regarder Woman of the Hour. Le reste de la liste est principalement constitué de films pour enfants habituels comme Kung Fu Panda 4, Sing, Pets et Pixels. Super Mario Bros. est hors de la liste ! Cela n’est presque jamais arrivé !

Nous verrons si Don’t Move attire suffisamment de public pour rester au top pendant un moment, mais étant donné la saison effrayante, c’est peut-être l’ambiance que les gens recherchent. Cela me manque quand Netflix faisait un tas de films Fear Street à cette époque, nous en avons besoin de plus.

