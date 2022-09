La femme de l’acteur Deepesh Bhan de Bhabhi Ji Ghar Par Hain remercie Saumya Tandon pour sa collecte de fonds ; révèle que le prêt de Rs 50 lakh de son défunt mari est remboursé

Les dernières années ont été assez cruelles, et l’une des tragédies a été la disparition soudaine de Deepesh Bhan. Il a joué le rôle de Malkhan dans la sitcom à succès, Bhabhi Ji Ghar Par Hain. Il est décédé des suites d’un arrêt cardiaque soudain. Il jouait au cricket quand il s’est effondré soudainement. Deepesh Bhan a laissé derrière lui une jeune femme et un fils. Il semble qu’il ait contracté un prêt immobilier de Rs 50 lakh. Après sa mort, sa femme s’est inquiétée de savoir comment le rembourser. Saumya Tandon l’a aidée à organiser une collecte de fonds pour la même chose sur Ketto. Maintenant, sa femme a mis en ligne une vidéo où elle dit que l’argent a été collecté et remercie Saumya Tandon.

Dans la vidéo, on peut voir Neha Bhan, l’épouse de Deepesh Bhan dire qu’elle a été émotionnellement et financièrement perturbée après la mort soudaine de son mari. Elle dit que Saumya Tandon est venue comme un ange et l’a aidée à collecter des fonds pour la maison. Elle a également remercié les producteurs de Bhabhi Ji Ghar Par Hain, Sanjay et Benaifer Kohli. Saumya Tandon a réagi en disant: “Beaucoup d’amour ma chère, je suis sûr que Deepesh sera très heureux quelque part.”

Bhabhi Ji Ghar Par Hain est l’une des meilleures sitcoms de la télévision indienne. Les fans étaient sous le choc après l’annonce de la disparition de Deepesh Bhan. Sa co-star Aasif Sheikh a déclaré que Deepesh Bhan faisait beaucoup d’exercice après avoir pris du poids.