La femme de La Moille, considérée comme la 10e personne la plus âgée, célèbre son 110e anniversaire – Shaw Local

Rencontrez Bernice Laboda. Elle vit dans la campagne de La Moille et elle a fêté son 110e anniversaire jeudi. Bernice est peut-être aussi la 10e personne la plus âgée au monde.

Dixième confirmé, c’est-à-dire.

Le groupe de recherche en gérontologie tient une liste courante des supercentenaires ou des personnes qui ont atteint 110 ans et plus. Le groupe a mis à jour sa liste pour la dernière fois le 4 février, avant que Bernice ne rejoigne son club ultra-exclusif, mais à cette date, il y avait neuf personnes vivantes nées avant Bernice.

Diane Laboda, de La Moille, a déclaré que sa mère avait dormi pendant la majeure partie de son anniversaire historique. Bernice a profité d’une petite réunion avec sa famille pour recevoir des fleurs, des cartes, des biscuits et, bien sûr, un gâteau d’anniversaire.

“Elle a toujours pensé qu’elle aurait une longue vie, mais elle n’aurait jamais pensé qu’elle vivrait aussi longtemps”, a déclaré Diane.

Les nombreux enfants de Bernice – dont certains ont au milieu des années 80 et sont sur le point de rejoindre Bernice dans le club des plus de 100 – petits-enfants et arrière-petits-enfants non plus. Tous ont été “très surpris et reconnaissants”, a déclaré Diane, d’apprendre que Bernice est l’une des plus anciennes résidentes de la Terre.

“Nous sommes juste reconnaissants pour chaque jour”, a ajouté Diane.

Selon les documents fournis par la famille, qui figuraient dans des articles conservés par la Bureau County Genealogical Society, Bernice est née le 9 février 1913 à Chicago, de Catherine et John Sliwa. Elle a épousé John Laboda en 1938 et ils ont résidé à Bensenville pendant 41 ans. Jean est décédé en 1996.

On pense que Bernice est la première supercentenaire de l’histoire de la vallée de l’Illinois. Ni le bureau du coroner du comté de Bureau ni la société généalogique ne connaissaient d’ancien supercentenaire dans les limites du comté.

Un examen des archives d’actualités a montré que personne n’atteignait l’âge de Bernice dans la vallée de l’Illinois, bien que quelques-uns se soient approchés. Bertha Dalrymple de Lacon est décédée en 2007 à l’âge de 108 ans et James Terando de Spring Valley, décédé en 2004, n’a manqué de devenir supercentenaire que de 45 jours.

Bernice peut attribuer sa longévité à de bons gènes – sa mère a vécu jusqu’à 88 ans, son père à 95 ans – mais aussi à une bonne alimentation et à un mode de vie actif. Bernice a grandi dans une ferme et ne mangeait pas d’aliments transformés. Elle a préféré cultiver ses propres produits, faire du pain maison et des conserves de son jardin.

(Cependant, elle n’est pas au-dessus de manger des aliments transformés maintenant. Lors de l’un de ses anniversaires à trois chiffres, Bernice a dégusté un paczki, ou beignet polonais, offert par une petite-fille.)

Bernice ne fumait jamais et ne buvait qu’avec parcimonie, sirotant un ou deux verres de vin par an. Une fois qu’on lui a demandé comment elle était arrivée à 100 et en comptant, sa fille Diane a dit, Bernice avait un conseil en deux mots, “Travail acharné”.

Quelle que soit l’explication, Bernice est désormais en très rare compagnie. Devant elle se trouvent une femme en Espagne approchant les 116 ans début mars ainsi que huit autres personnes qui ont dépassé les 114 ans. Parmi celles-ci se trouvent trois Américaines, toutes des femmes, dont une Californienne de 115 ans et deux de 114 ans du Massachusetts. et la Géorgie.

Bernice devra cependant souffler bien d’autres bougies d’anniversaire avant d’attraper le détenteur du record du monde. Cette distinction revient à Jeanne Calment, une Française décédée en 1997 à l’âge vénérable de 122 ans et 164 jours.

(Calment est le plus ancien authentifié, remarquez. Il existe également d’innombrables cas de personnes qui ont probablement dépassé Calment mais n’avaient pas les documents officiels pour le prouver.)

Bernice a de meilleures chances de dépasser la femme qui détient le record du Land de Lincoln : l’Allemande Louise “Lisel” Schaaf de Chicago est décédée en 2020 à 113 ans et 192 jours.

Le nombre de centenaires a à peu près quadruplé après la Seconde Guerre mondiale, en partie grâce à l’augmentation du niveau de vie et aux progrès de la médecine. Les actes de naissance étaient également mieux conservés et plus facilement récupérés au XXe siècle qu’aux époques précédentes, ce qui permettait aux analystes d’authentifier plus facilement les âges record.