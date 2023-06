La femme de Kevin Costner demande une pension alimentaire pour enfants de près de 250 000 $ en cas de divorce – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jim Ruymen/UPI/Shutterstock

de Kevin Costner femme séparée Christine lui demanderait de payer près d’un quart de million de dollars de pension alimentaire pour enfants chaque mois dans le cadre d’un dossier judiciaire, selon Personnes. Les documents ont révélé que Christine, 49 ans, demandait 248 000 $ à l’acteur, 68 ans, pour couvrir le soutien de leurs trois enfants : Cayden, 16, Hayes, 14, et La grâce, 13.

Dans le dossier, Christine affirme que le montant qu’elle demande « est inférieur au montant nécessaire pour maintenir les enfants dans leur mode de vie habituel », selon le magazine. Elle lui aurait également demandé de couvrir l’intégralité des frais de scolarité de leur école privée, de leurs soins de santé, de leurs sports et d’autres activités parascolaires. Elle n’a demandé aucune pension alimentaire pour époux dans le nouveau dossier déposé auprès de la Cour supérieure de Californie du comté de Santa Barbara.

HollywoodLa Vie a contacté un représentant de Kevin pour un commentaire mais n’a pas reçu de réponse immédiate.

Christine a demandé le divorce après 18 ans de mariage avec le Champ de rêves acteur début mai. À l’époque, le représentant de Kevin a publié une déclaration confirmant la scission. « C’est avec une grande tristesse que des circonstances indépendantes de sa volonté se sont produites et ont obligé M. Costner à participer à une action en dissolution de mariage », ont-ils déclaré. « Nous demandons que sa vie privée, celle de Christine et de leurs enfants soient respectées alors qu’ils traversent cette période difficile. » Avant Christine, Kevin était marié à Cindy Silva de 1978 à 1994, et ils partagent trois enfants. Il a aussi un fils avec son ex Brigitte Rooney.

Depuis le dépôt du divorce, Kevin aurait affirmé que Christine n’avait pas quitté leur manoir malgré « les termes de leur contrat de mariage », selon TMZ. Le point de vente a affirmé que l’acteur avait donné à son ex-femme 1,2 million de dollars pour essayer de trouver une nouvelle maison. Selon les documents, le contrat de mariage obligeait Christine à quitter la résidence, dont Kevin est propriétaire, dans 30 jours.

Outre le divorce, Kevin se prépare également à sortir son prochain western Horizon : une saga américaine Après le spectacle Yellowstone s’est terminé. Les derniers épisodes de la saison 5 sont en préparation pour la sortie.

