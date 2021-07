La femme de John McAfee suggère aux autorités espagnoles d’essayer de « couvrir » la mort de son mari en prison

McAfee a été retrouvé mort dans la prison de Sant Esteve Sesrovires à Barcelone le mois dernier, et une autopsie préliminaire a révélé qu’il était mort par pendaison. Son extradition vers les États-Unis, où il était accusé d’évasion fiscale et d’autres crimes financiers, avait été approuvée par les autorités espagnoles quelques heures avant sa mort.

Janice McAfee a immédiatement suggéré que le gouvernement américain était derrière la mort de son mari et a affirmé mercredi qu’un « couvrir » avait lieu.

« Il n’y a eu aucune urgence depuis (sic) de la part des différentes autorités espagnoles impliquées dans l’enquête sur la mort de John et il y a clairement une dissimulation qui se passe ici concernant les événements entourant sa mort », a-t-elle tweeté.

« Nous n’avons pas reçu le certificat de décès, le rapport officiel d’autopsie ou le rapport officiel de la prison », elle a continué. « Je comprends que les choses prennent du temps mais le manque de coopération des autorités espagnoles ne fait que confirmer nos soupçons qu’elles ont quelque chose à cacher. »

Figure de hors-la-loi populaire en ligne, McAfee a mené une vie colorée. Il s’est vanté de ne pas payer d’impôts alors qu’il naviguait dans les Caraïbes et a lancé deux courses infructueuses pour la présidence américaine en tant que libertaire. Des démêlés avec la justice suivaient généralement McAfee, et le pionnier de l’antivirus a été arrêté alors qu’il fuyait au Guatemala en 2012 après la mort de son voisin au Belize un mois plus tôt. McAfee a été expulsé aux États-Unis et n’a jamais été inculpé de meurtre, mais a de nouveau été arrêté en 2019, cette fois pour avoir transporté des armes en République dominicaine.

McAfee a affirmé à plusieurs reprises qu’il serait tué en prison et que le meurtre ressemblerait à un suicide. Il avait même un tatouage encré sur son biceps avec le mot « foutu » et a tweeté en octobre que s’il devait « pendre [him]soi, à la Epstein, ce ne sera pas la faute de [his]. «

Cependant, un article d’un journal espagnol a affirmé le mois dernier que McAfee avait tenté sans succès de se suicider en prison en février.

