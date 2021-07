La femme de John McAfee pense que sa « note de suicide » est fausse en raison d’un indice crucial

LA VEUVE de John McAfee refuse de croire que le titan de la technologie s’est pendu dans une prison espagnole le mois dernier et reste sceptique quant à l’apparente note de suicide trouvée dans sa poche.

« L’écriture est suspecte et je doute de l’authenticité de la note », a-t-elle tweeté.

La veuve de McAfee, Janice McAfee, se méfie de l’authenticité apparente de la lettre de suicide manuscrite Crédit : Reuters

Sa veuve a demandé, « où sont les marques de la note pliée dans sa poche » Crédit : Twitter/Janice McAfee

John McAfee, 75 ans, a été retrouvé pendu dans une cellule de Barcelone le 23 juin Crédit : Getty

« Cela ressemble plus à quelqu’un qui essaie d’imiter le style de tweet de John. »

Elle a également mis en doute la lettre pour l’absence de marques de pli distinctes.

« Et si ce billet était trouvé dans sa poche, où sont les marques du billet plié dans sa poche ? »

Elle a suivi ses commentaires avec les hashtags « Not A Suicide Note » et « Justice For John McAfee ».

La femme du regretté pionnier de l’antivirus a publié mardi une copie de la note manuscrite où l’homme de 75 ans s’est qualifié de « parasite » et a écrit avec morbidité que « l’avenir n’existe pas ».

Des agents de la prison de Brians 2 ont découvert le corps de l’homme d’origine britannique pendu dans sa cellule le 23 juin, dans ce qui semblait être un suicide, a déclaré son avocat Javier Villalba aux journalistes à l’époque.

Sa mort a été annoncée quelques heures seulement après la décision de l’extrader vers le Tennessee pour un acte d’accusation d’évasion fiscale qui a été rendu en octobre de l’année dernière.

Le scan de la courte note de suicide que sa veuve a postée était une dispersion de gribouillis barrés sur du papier quadrillé et écrit en majuscules.

Mettant en doute l’authenticité de la note, Janice a initialement accompagné le message d’un tas de pessimisme : « Voici la prétendue note de suicide trouvée dans la poche de John. Cette note ne ressemble en rien à quelqu’un qui n’a aucun espoir et envisage de mettre fin à ses jours. Cela note ressemble à l’un des tweets de John. »

McAfee se considère comme un « parasite fantôme » expliquant vouloir « contrôler » son avenir « qui n’existe pas ».

Depuis la nouvelle du décès de McAfee, Janice a accusé les responsables d’avoir « quelque chose à cacher » et est convaincue qu’il ne s’est pas suicidé.

Janice a tweeté : « Il n’y a pas eu de [sic] d’urgence de la part des différentes autorités espagnoles impliquées dans l’enquête sur la mort de John et il y a clairement une dissimulation qui se passe ici concernant les événements entourant sa mort.

« Nous n’avons pas reçu le certificat de décès, le rapport officiel d’autopsie ou le rapport officiel de la prison.

« Je comprends que les choses prennent du temps mais le manque de coopération des autorités espagnoles ne fait que confirmer nos soupçons qu’elles ont quelque chose à cacher. »

Elle a également partagé à quel point elle était vexée de ne pas pouvoir voir « le corps entier » de son mari après sa mort.

La femme qui a rencontré son mari à Miami en 2012, a affirmé qu’elle n’était autorisée à voir que son « passer par une fenêtre de l’établissement où ils le gardent.«

« Son corps entier, du cou aux pieds, était recouvert d’un drap et d’une couverture », a-t-elle confirmé samedi.

Trois jours seulement avant sa mort, l’épouse de McAfee, Janice, avait affirmé que les autorités étaient « déterminées » à ce qu’il mourrait en prison dans un message obsédant pour la fête des pères.

« L’honnêteté de John lui a souvent causé des ennuis avec des gouvernements corrompus et des fonctionnaires corrompus en raison de son franc-parler et de son refus d’être extorqué, intimidé ou réduit au silence », a-t-elle déclaré.

« Maintenant, les autorités américaines sont déterminées à faire emprisonner John pour en faire un exemple pour avoir dénoncé la corruption au sein de leurs agences gouvernementales. »

Il est resté fidèle aux affirmations répétées de McAfee selon lesquelles il était ciblé pour un cache de fichiers qu’il aurait compilé sur la « corruption » au sein des gouvernements.

Le franc-tireur qui aimait montrer son arsenal d’armes à feu dans les publications sur les réseaux sociaux a déclaré qu’il avait reçu des « messages subtils » de responsables américains le menaçant.

De plus, avant son décès, McAfee tentait de contraindre les autorités espagnoles à sympathiser avec sa santé fragile et à éviter d’être renvoyé aux États-Unis pour répondre d’accusations pénales pour évasion fiscale passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 30 ans.

Il aurait également affirmé qu’il était « politiquement persécuté » pour son « activisme » contre le système fiscal américain, qu’il accusait d’être corrompu.

« J’espère que le tribunal espagnol verra l’injustice de cela », a déclaré McAfee lors de son audience d’extradition, affirmant que les charges retenues contre lui étaient motivées par des considérations politiques.

« Les États-Unis veulent m’utiliser comme exemple. »

Malgré ces affirmations, la décision a été prise quelques heures avant qu’il ne soit retrouvé mort pour extrader McAfee vers les États-Unis.

Le détenu a demandé à être ramené dans sa cellule vers 16 heures ce jour-là. McAfee avait normalement un compagnon de cellule, mais il n’était pas là à ce moment-là.

Les gardes ont trouvé McAfee pendu dans sa cellule deux heures plus tard.

McAfee a été arrêté en octobre 2020 alors qu’il tentait de voyager d’Espagne en Turquie et faisait face à des accusations de fraude fiscale.

Des sources de la prison l’ont décrit comme « un prisonnier pour délits financiers avec une vie absolument normale ».

Il était également recherché en tant que « personne d’intérêt » dans le meurtre de l’expatrié américain Greg Faull.

L’homme de 52 ans était mort après s’être plaint des chiens de McAfee.

McAfee – qui avait déménagé au Belize en 2008 – n’a jamais été inculpé d’aucun crime dans le pays impliquant la mort de Faull.

Cependant, en 2019, il a été condamné à payer 25 millions de dollars dans une réclamation pour décès injustifié.

La veuve a déclaré que son mari n’avait pas été suicidaire dans les heures qui ont précédé sa mort, ajoutant: « Ses derniers mots pour moi ont été » Je t’aime et je t’appellerai dans la soirée « .

« Ces mots ne sont pas des mots de quelqu’un qui est suicidaire. »

La veuve de McAfee a publiquement accusé des responsables d’avoir dissimulé la mort du magnat de la technologie Crédit : Twitter @theemrsmcafee

Janice a rencontré le pionnier de l’antivirus en 2012 à Miami Crédit : Facebook/ John McAfee

Depuis sa mort, Janice McAfee a accusé les autorités espagnoles d' »avoir quelque chose à cacher » et de l’empêcher de voir tout son corps Crédit : Facebook/ John McAfee

Le jour de la fête des pères, trois jours avant le suicide signalé de John McAfee, Janice a annoncé que son mari était ciblé « pour faire de lui un exemple ». Crédit : Reuters

McAfee a plaidé devant un tribunal de grande instance espagnol pour ne pas l’extrader vers les États-Unis, affirmant que le pays « veut m’utiliser comme exemple » Crédit : TWITTER/JOHN McAFEE

McAfee risquait jusqu’à 30 ans de prison s’il était reconnu coupable des accusations d’évasion fiscale fédérale Crédit : La Méga Agence