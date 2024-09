La femme de Jimmy Fallon lui a offert un cadeau sentimental issu de son passé pour son 50e anniversaire

« Je ne me suis jamais senti aussi aimé de ma vie », a-t-il partagé, avant d’ajouter que c’était le « meilleur anniversaire ».

« Et puis c’est encore plus fou », a-t-il partagé. « Il y a une chanson intitulée « Oh Babe What Would You Say » de Hurricane Smith, que j’adore, et je me souviens l’avoir jouée pendant le tournage du film. Fièvre extrême« Ils l’ont mis dans le film, dans la bande originale », a déclaré Fallon. « C’est là que j’ai rencontré ma femme, elle a produit ce film, et l’une de nos chansons de mariage est « Oh Babe What Would You Say » – c’était sur ce jukebox ! »