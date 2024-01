La femme de Jason Kelce n’était pas contente de faire la fête torse nu lors du match Chiefs-Bills – mais Taylor Swift « adore » ça

Jason Kelce a déclaré qu’il ne pensait pas que sa femme était très heureuse de sa célébration torse nu du touché de son frère Travis Kelce lors du match éliminatoire des Chiefs de Kansas City contre les Bills de Buffalo dimanche – le tout en présence de la petite amie de Travis, la superstar Taylor Swift. .

L’aîné Kelce, qui joue pour les Eagles de Philadelphie, a fait la une des journaux après avoir arraché son maillot et crié de triomphe depuis la luxueuse loge du Highmark Stadium d’Orchard Park, New York, où il regardait le match. Il a ensuite procédé à piler une bière et sauter dans la foule en bas.

“Je me suis laissé prendre par la magie de la mafia des Bills. C’est électrique”, a déclaré Jason Kelce dans l’épisode de mercredi de “Nouvelles hauteurs“, un podcast qu’il anime avec son frère.

“L’énergie, les manigances et je me dis que je dois enlever ma chemise à un moment donné”, a-t-il poursuivi. “Et je n’ai pas pu le faire avant… et je ne peux pas simplement enlever ma chemise dans la boîte, genre, qui enlève sa chemise dans la boîte ?… Alors je suis comme tu sais quoi. J’enlève ma chemise et je saute hors de cette boîte. … C’est ainsi que mon esprit fonctionne après 40 Miller Lights. “

En savoir plus

Jason Kelce a déclaré que sa femme, Kylie Kelce, avait essayé de le dissuader de le faire.

“J’ai prévenu Kylie. Elle a dit : ‘Jason, n’ose pas.’ J’ai dit : “Je ne demande pas la permission, je fais ça”, a-t-il déclaré. “Elle me disait déjà d’avoir un bon comportement parce que nous rencontrions Taylor (Swift). … Je lui disais : ‘Kylie, le premier jour où je t’ai rencontré, j’étais ivre et je me suis endormi au bar.’ Cela fait partie du charme. Cela fait partie du charme de Jason Kelce.

Le centre des Eagles a dit à son frère qu’il ne pensait pas que Kylie Kelce était trop contente de lui.

Recommandé

“Je ne pense pas qu’elle en était contente, pour être honnête avec vous”, a déclaré Jason Kelce.

Mais le charme a apparemment fonctionné sur Swift, selon Travis Kelce.

“Eh bien, Tay a dit qu’elle t’aimait absolument”, a répondu l’ailier rapproché des Chiefs.

Jason Kelce s’est mis dans l’esprit du match bien avant le coup d’envoi, apparaissant devant un hayon de Buffalo où il a tiré avec une boule de bowling et s’est mêlé aux fans.

Lors du match, il a ramassé une fillette de 8 ans pour qu’elle puisse montrer à Swift une pancarte faite maison qui disait : “Buffalo Bills + Taylor Swift, meilleur premier match de tous les temps !!” La jeune fille, Ella Piazza, a eu la chance de voir la pop star, qui lui a fait signe depuis la boîte.

“C’était incroyable”, a déclaré mardi la mère de la jeune fille, Jessica Piazza, dans l’émission “TODAY” de NBC. “Elle est descendue et c’était comme la plus heureuse que je l’ai jamais vue. Elle pleurait, juste de bonheur. C’était tellement cool.”

Les Chiefs ont finalement remporté le match en battant Buffalo 27-24. Ils affronteront les Ravens de Baltimore lors du match de championnat de l’AFC la semaine prochaine à Baltimore.