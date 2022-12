La femme de Jason David Frank, star des Power Rangers, confirme la cause du décès

La femme de la star des “Power Rangers” Jason David Frank a confirmé qu’il s’était suicidé.

Tammie Frank a voulu remettre les pendules à l’heure après avoir déclaré avoir été “harcelée en ligne” dans les semaines qui ont suivi le décès de l’acteur, survenu le 19 novembre alors que les deux hommes étaient en week-end.

“Je m’appelle Tammie Frank et mon mari s’appelait Jason David Frank, qui s’est tragiquement suicidé la semaine dernière”, a-t-elle déclaré au magazine People. “Alors que Jason était un nom bien connu de certains, nous vivions une vie très normale avec des hauts et des bas, comme n’importe qui d’autre. Cela m’a choqué et attristé au-delà de toute croyance de voir que les médias ont transformé la tragédie de ma famille en un grand conte . Depuis la mort de Jason, j’ai été harcelée en ligne et je ne supporte plus de voir la bonne réputation de mon mari calomniée.”

“J’aimais mon mari et nous essayions de résoudre nos problèmes. Sa mort me choque autant que n’importe qui d’autre”, a-t-elle poursuivi. “La vérité, c’est que je n’avais aucune idée que Jason pensait mettre fin aux choses. Oui, il avait déjà lutté contre des problèmes de santé mentale et de dépression, mais je n’ai jamais pu prédire ce qui se passerait cette nuit-là.”

LA STAR DE “POWER RANGERS” JASON DAVID FRANK EST MORT À 49 ANS

Un représentant du défunt acteur n’a pas répondu à la demande immédiate de commentaires de Fox News Digital au moment de la publication.

Frank et sa femme étaient partis en week-end après avoir décidé de réconcilier leur relation, a partagé Tammie. Les deux se sont mariés en 2003 mais avaient décidé de se séparer après avoir subi une perte dans leur famille.

“Nous avions initialement prévu de nous séparer; cette partie est vraie. Cependant, ce n’est qu’une partie de l’histoire. La partie qui n’a pas été racontée est qu’au moment de son décès, nous avions annulé notre séparation et étions en train de le faire. de se réunir”, a-t-elle expliqué au point de vente. “Ne vous méprenez pas, nous avons eu des hauts et des bas et de nombreux problèmes pendant nos 19 ans de mariage, mais ce fut une année particulièrement difficile pour nous.”

“Il y a un an, ma fille Shayla, que Jason m’a aidée à élever comme la sienne, est décédée subitement. Jason avait été celui qui l’avait trouvée quand c’est arrivé, et la situation a détruit émotionnellement notre famille”, a déclaré Tammie. “Entre sa perte et l’aide à élever son bébé, Jason et moi avons commencé à avoir des problèmes conjugaux. Pour tous ceux qui ont connu la douleur de perdre un enfant, je sais que vous comprenez comment une telle perte change les choses dans votre mariage.”

Les deux ont réservé des chambres d’hôtel séparées pour leur escapade du week-end, ce que Tammie a affirmé être normal parce que Jason ronflait.

Elle a également affirmé que la plainte pour bruit que les deux avaient reçue provenait du couple “profitant du week-end et s’amusant – sans se disputer ni se battre”.

“Nous avons dansé et sommes restés à l’événement jusqu’à la fermeture du bar. Quand nous sommes rentrés à l’hôtel, Jason et moi avions une conversation sincère et émouvante dans sa chambre”, se souvient Tammie. “Pour aider Jason à se détendre et à se dégriser avant de se coucher, je suis descendu nous chercher des collations dans le hall. Je n’ai pas dû être absent plus de 10 minutes. Je suis remonté et j’ai commencé à frapper à la porte sans réponse. . J’ai frappé à plusieurs reprises et j’ai continué à appeler son nom pour ouvrir la porte.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a ajouté: “Je ne sais pas si le personnel de l’hôtel ou un client a appelé la police, mais après que j’ai été emmenée en bas par la police, ils ont pu ouvrir la porte et ont découvert que Jason s’était suicidé. Ce sont les ‘perturbations ‘ qui a été mis en ligne de nombreuses fois.”

Elle a conclu sa déclaration en demandant aux gens “d’arrêter de faire des suppositions et de laisser [her] famille pour pleurer paisiblement.”

“Tout ce que nous voulons, c’est nous souvenir de Jason et de nos souvenirs les plus heureux, et oublier la douleur de perdre un être cher”, a-t-elle déclaré. “Je ne demande que de la sympathie et de la compréhension en cette période difficile. À tous les fans et supporters de Jason et de notre famille, merci pour vos aimables paroles et vos souhaits et que Dieu vous bénisse tous.”

Frank était surtout connu pour son rôle dans la série télévisée pour enfants “Mighty Morphin Power Rangers”. L’émission Fox a fait ses débuts en 1993. L’acteur jouait à l’origine le rôle du Power Ranger vert.

Tout au long de sa carrière, Frank a également dépeint d’autres Power Rangers dans les retombées de la série, y compris le film.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS