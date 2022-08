La femme de Jason Aldean réagit en ligne à la réaction de la “phase de garçon manqué” et remercie les parents de ne pas avoir changé de sexe

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’épouse de la star de la musique country Jason Aldean, Brittany, a répondu au contrecoup qu’elle a reçu sur Instagram cette semaine de la part de chanteurs de la communauté de la musique country à la suite d’un message “préparez-vous avec moi” dans lequel elle a remercié ses parents de ne pas avoir changé de sexe.

Brittany a créé une bobine vidéo sur la plate-forme où elle a montré à ses deux millions d’abonnés comment elle se transforme d’un visage relativement sans maquillage en un glam entièrement prêt avec un simple coup de pinceau de fond de teint pendant que “Upgrade U” de Beyoncé et Jay-Z jouait sur le clip .

Elle a légendé le post : “J’aimerais vraiment remercier mes parents de ne pas avoir changé de sexe quand j’ai traversé ma phase de garçon manqué. J’adore cette vie de fille.”

Les chanteurs de musique country Cassadee Pope et Maren Morris n’étaient que quelques-uns des nombreux à avoir critiqué la vidéo de quelques secondes, Pope tweetant que les célébrités pouvaient “voir les aspects positifs de l’inclusion des personnes LGBTQ+ dans leurs messages”, comme l’a ajouté Morris, “c’est si facile pour, genre, ne pas être un salaud humain ?”

Les représentants d’Aldean, de Pope et de Morris n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Brittany, qui a épousé le crooner “You Make It Easy” en 2015, a reçu plus de 137 000 likes sur son post, y compris les commentaires de Lara Trump, Summer, la femme de Jon Pardi, et de son mari.

“Lmao !! Je suis content qu’ils ne l’aient pas fait aussi, parce que vous et moi n’aurions pas travaillé”, a écrit Jason dans la bobine, qui a amassé plus d’un million de vues samedi.

LA FEMME DE JASON ALDEAN SUR LE COURAGE DE PARTAGER DES OPINIONS POLITIQUES QUI VONT À CONTRE-GRAIN

Pope a visé Brittany lorsqu’elle a tweeté quelques heures après la diffusion de la vidéo : “On pourrait penser que les célébrités avec des marques de beauté verraient les avantages d’inclure les personnes LGBTQ+ dans leurs messages. Mais au lieu de cela, nous entendons quelqu’un comparer leur “phase de garçon manqué”. à quelqu’un qui veut faire la transition. Vraiment sympa.

Brittany a partagé le message du pape sur Instagram avec le suivi, “Plaidoyer pour la mutilation génitale des enfants sous le déguisement de l’amour et l’appeler” soins affirmant le genre “est l’un des pires maux. Je soutiendrai toujours mes enfants et je ferai ce que Je peux protéger leur innocence.”

“L’autre jour, Memphis voulait être un dinosaure et demain Navy voudra être un chat. Ce sont des enfants”, a-t-elle déclaré à propos de ses deux enfants avec Jason.

JASON ALDEAN DÉFEND SA FEMME, CRITIQUE JOE BIDEN APRÈS QUE LES CRITIQUES SLAMENT SON POST INSTAGRAM

“Certains parents veulent tellement être acceptés par la société qu’ils sont prêts à prendre des décisions qui changent la vie de leurs enfants qui ne sont pas assez vieux pour comprendre pleinement les conséquences de ces actions. L’amour protège votre enfant jusqu’à ce qu’il soit suffisamment mûr à l’âge adulte de prendre leurs propres décisions de vie.

Elle a terminé sa réponse par “En attendant, laissez les enfants tranquilles.”

Brittany a continué sur Instagram avec “matière à réflexion” et a ajouté que l’âge pour entrer dans l’armée et acheter des cigarettes était de 18 ans, pour conduire une voiture était de 16 ans et boire de l’alcool était de 21 ans, mais pour “prendre des bloqueurs d’hormones qui modifient la vie et/ou une chirurgie irréversible – un enfant peut choisir?” et tagué Cassadee Pope.

L’épouse d’Aldean a partagé la réponse de Maren Morris au tweet initial de Pope : “C’est si facile, genre, de ne pas être un salaud humain ? Vendez vos clips et zippez-les, Insurrection Barbie.”

Brittany a ajouté : “Karen Morris, merci de m’avoir appelée Barbie.”

Ajoutant plus de carburant au feu en ligne, Pope a partagé un cliché vendredi avec la légende, “POV: Sachant que vous vous êtes mis sous la peau de quelqu’un que vous n’aimez pas en premier lieu.”

Morris a écrit : “Tu sais, je suis content qu’elle ne soit pas devenue un garçon non plus parce qu’on n’a vraiment pas besoin d’un autre mec con dans le monde. C’est nul quand Karens essaie de cacher leur homophobie/transphobie derrière leur “protectivité”. des enfants.’ N’étaient-ils pas en train de mettre leurs enfants dans des chemises “Biden-est-un-pédo” sur les réseaux sociaux ? Cela ressemble à un moyen très sûr de les protéger de millions de regards !

Elle a poursuivi: “F— jusqu’à Insurrection Barbie et les autres IB trollent cette section de commentaires avec leurs a–es hypocrites et haineux.”