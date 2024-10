La femme de Huw Edwards demande le divorce après que l’ex-star de la BBC lui ait « fait vivre l’enfer » | Nouvelles des célébrités | Showbiz et télévision

L’ancien présentateur de la BBC, Huw Edwards, a reçu un nouveau coup dur suite à sa condamnation pour des images de maltraitance d’enfants, puisque sa femme aurait maintenant demandé le divorce.

Vicky Flind, qui est également la mère des cinq enfants de l’ancien présentateur de journaux, aurait entamé une procédure pour mettre fin à leur mariage après qu’il lui ait « fait vivre l’enfer ».

Il semblerait que l’ancien couple « parle uniquement par l’intermédiaire d’avocats », alors que leur mariage de 30 ans touche à sa fin.

Une source a déclaré Le Soleil: « Vicky en avait assez d’Edwards il y a longtemps mais c’est le dernier clou dans le cercueil de leur relation.

« Il a fait vivre un enfer à elle et à leur famille, donc c’était inévitable. Sans surprise, ils se sont séparés il y a longtemps et Edwards vit ailleurs, mais c’est maintenant officiel. Vicky ne lui parle pas et ils communiquent désormais uniquement via des avocats. «