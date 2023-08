La femme de Gunplay va divorcer après qu’il lui aurait tiré un fusil

JUST IN: Le rappeur ‘Gunplay’ a été arrêté à Miami. Il est accusé d’avoir pointé un fusil sur sa femme alors qu’elle tenait leur bébé de 6 mois, m’ont dit des sources policières.

Le samedi 19 août, la police de Miami a arrêté Gunplay pour avoir menacé sa famille avec une arme à feu lors d’une dispute. Selon XXL il fait face à de multiples accusations de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle, de violence domestique, de séquestration et de maltraitance d’enfants.

Amour et hip-hop : Miami étoile Jeu de tir a brisé son image de père de famille et sa famille en pointant un fusil sur sa femme Vonshae Taylor et leur bébé de 6 mois.

Vonshae Taylor-Morales décrit Gunplay la tenant sous la menace d’une arme : « Il ne voulait pas que nous partions et les choses sont allées très vite »

La femme de Gunplay a parlé de l’incident sur sa page Instagram. Ce qui a commencé comme un samedi soir régulier de Gunplay jouant Appel du devoir, transformé en une véritable situation de vie ou de mort. ”

« Je n’avais jamais prévu d’en parler, mais maintenant que c’est sorti. Veuillez nous garder dans vos prières », a-t-elle légendé le post IG sur l’incident.

« Je veux que tout le monde sache que ma fille et moi sommes en sécurité. Ma fille[‘s] la sécurité est ma première priorité. Malheureusement, Richard est de retour et a développé un très grave problème d’alcool. J’ai essayé tout ce qui était en mon pouvoir pour l’aider et l’aimer », a-t-elle expliqué. « C’est un démon qu’il doit vaincre par lui-même. À ce stade, je crois vraiment qu’il est trop tard.

Le rappeur de Miami a été ouvert sur ses luttes passées contre la toxicomanie. Taylor affirme qu’il « est de retour et a développé un très grave problème d’alcool ». Lorsqu’elle a demandé à Gunplay de baisser le volume de sa Xbox pour que leur petite fille puisse dormir, il aurait craqué et aurait tiré un fusil sur eux deux.

« Pour résumer hier soir[‘s] événements : j’ai demandé à Richard de se calmer alors qu’il faisait peur au bébé qui dormait en jouant Appel du devoir. Il a commencé à me reprocher de lui avoir demandé de se taire. J’ai essayé de récupérer un sac pour que ma fille et moi puissions aller dans une pièce pendant qu’il se dessoûle. Il ne voulait pas que nous partions et les choses sont allées vite », a-t-elle brièvement décrit son mari tenant la famille en otage.

Après l’épreuve déchirante, le doctorat. La candidate est prête à quitter Gunplay pour se protéger et protéger leur fille.

« Il a été arrêté hier soir (19 août), l’arme est en garde à vue. J’ai une ordonnance restrictive, ma fille est sous ma garde et je demande le divorce. Il n’obtiendra plus jamais le changement pour nous manquer de respect », a-t-elle révélé avant de remercier tout le monde pour ses vœux et ses prières à travers cette « expérience très traumatisante ».

Le couple séparé s’est marié en août 2022.

Taylor a accueilli son premier enfant avec Gunplay en février 2023. Elle a donné naissance à une petite fille nommée Osanna Ohana.

Gunplay a nié toutes les allégations. La star de télé-réalité reste en prison avec une caution de 20 000 $.