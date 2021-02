La star de TEEN MOM, Gary Shirley, a reçu un hommage éclatant pour la Saint-Valentin de la part de sa tendre épouse Kristina, le remerciant d’être sa «meilleure amie».

Le couple a fait face à un drame ces derniers temps après son ex Amber Portwood, 30 ans les a qualifiés de «menteurs à deux visages».

Gary, qui partage sa fille Leah de 12 ans avec Adolescent maman og star Amber, a fait une drôle de tête sur la photo partagée sur Instagram.

Publiant sur les médias sociaux, Kristina a écrit à côté du cliché adorable: «Bonne Saint-Valentin à mon homme, @itsgarytime.

« Je t’aime aujourd’hui, demain et TOUS LES JOURS. Merci d’être mon meilleur ami, thérapeute, chef et mari. Dieu savait que j’avais besoin de quelqu’un comme toi pour me faire vivre cette chose appelée ‘la vie’ ❤️ »

Les fans du couple se sont précipités pour faire l’éloge de la paire aimée avec de nombreux commentaires en dessous.

L’un d’eux a écrit: « Vous êtes tous les deux des objectifs relationnels toute la journée 👏 »

« Aw! Vous êtes tous mignons et si bons. Votre cœur est si grand, » jaillit un autre.

Tandis qu’un troisième a conseillé: « … ta femme est incroyable, tu es béni, ne laisse pas la misère d’ambres vous ruiner »

Gary, 34 ans, et Kristina ont agacé Amber quand ils ont semblé se moquer d’elle dans la série le mois dernier.

La mère célibataire de deux enfants a riposté après l’avoir comparée à une « fille adolescente » lors de la première de la saison de Adolescent maman og.

ambre a déclaré sur Instagram: « Gary a dit qu’il était ici tous les jours pendant une semaine. Non, ma chérie. C’est un mensonge. Et vous avez deux visages. Et votre femme a deux visages- disant que je suis comme un adolescent, comme une fille adolescente.

« Eh bien, comment ces 7 500 $ ont-ils ressenti les gars qui n’étaient pas une pension alimentaire pour enfants? Oh? Eh bien, comment ont-ils fait ces 500 $ quand vous avez nettoyé ma maison parce que vous avez dit que vous aviez besoin d’un emploi, Christina?

« Oh, je suis désolé, est-ce que je dis la vérité? Ouais, je viens de regarder ça. Vous avez deux visages et vous êtes des menteurs. »

La diatribe d’Amber suit la Maman ado Première de la saison 9 qui a vu Gary – avec qui elle partage une fille de 12 ans, Leah – se plaindre d’aider sa première maman.

Dans l’épisode, Gary a déclaré qu’il devait toujours se rendre chez Amber pour réparer les choses pour elle et même faire ses courses.

Les fans de Teen Mom ont accusé Ambre de « profiter » de Gary après avoir noté comment son bébé papa lui rend visite tous les jours et lui apporte des produits d’épicerie et des médicaments.

Sur Instagram, The Grace Report a publié: « Kristina a appelé #AmberPortwood, la deuxième épouse de Gary dans l’épisode de #TeenMomOG d’hier soir, car il lui rend visite tous les jours, fait ses courses, va chercher ses médicaments et l’aide avec sa voiture. Seriez-vous heureux avec son mari? faire tout ça pour sa petite maman / ex-fiancée? «

Un adepte a commenté: « C’est fou, j’ai été époustouflé quand il a dit qu’il était passé tous les jours cette semaine-là comme monsieur quoi lmao. Vous pouvez dire que Christina est mal à l’aise et ennuyée à ce sujet, mais elle ne se sent pas non plus assez à l’aise pour exprimer cette. »

Un autre a ajouté: « ambre est vraiment codépendant. J’énerve Kristina. Amber peut aller faire ces choses ou payer quelqu’un d’autre pour le faire. «