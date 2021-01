Tom Hanks espère que M. Rogers sera un répit face au cynisme

Fred Rogers‘veuve, Joanne Rogers, est décédé à l’âge de 92 ans.

Le jeudi 14 janvier, Fred Rogers Productions a publié une déclaration annonçant la mort de Joanne.

«La partenaire aimante de Fred Rogers depuis plus de 50 ans, elle a poursuivi leur engagement commun à soutenir les enfants et les familles après sa mort en tant que présidente du conseil d’administration de Fred Rogers Productions», lit-on. « Joanne était une musicienne brillante et accomplie, une merveilleuse défenseure des arts et une amie chère à tous les membres de notre organisation. »

La déclaration a conclu: « Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Joanne et aux milliers de personnes qui ont eu le privilège de la connaître et de l’aimer. »

Bien que Joanne soit plus communément reconnue comme l’épouse de Mister Rogers, elle était une figure célèbre à part entière, sortant deux albums de musique classique pour piano. En novembre 2019, elle et le fils de Fred Jim Raconté Le New York Times, « Elle a toujours pu être Joanne Rogers par opposition à Mme Fred Rogers … Elle a toujours été sa propre personne. »