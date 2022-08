La femme de Djokovic claque le magazine alors que la rangée de vaccins tourbillonne

Jelena Djokovic a vivement critiqué l’éditorial d’une publication sur son mari non vacciné

Jelena Djokovic, l’épouse de Novak, 21 fois vainqueur du Grand Chelem, a critiqué Racquet Magazine pour avoir écrit un éditorial critiquant la position vaccinale de son mari alors que la star serbe semble de plus en plus susceptible de manquer l’US Open de ce mois-ci.

Djokovic semble presque certain d’être absent pour ce qui serait un deuxième événement du Grand Chelem de l’année, cette fois en raison des règles américaines interdisant aux non-citoyens non vaccinés d’entrer dans le pays.

En janvier, Djokovic a été expulsé d’Australie d’affilée en raison des règles en matière de vaccins, lors d’un incident qui a déclenché un mini incident international entre l’Australie et la Serbie.

Mais malgré les doutes sur son admissibilité à participer au tournoi de Flushing Meadows ce mois-ci, Racquet Magazine a accusé Djokovic d’avoir recherché un traitement préférentiel après avoir été ajouté au tirage au sort de l’US Open (ainsi qu’à plusieurs autres événements d’échauffement) malgré de sa position vaccinale.

“Je ne sais pas pourquoi ce gars continue de participer à des tournois en espérant qu’ils changeront leurs règles pour lui“, a écrit le magazine.

“Comme tout ce qui concerne la prise de position, c’est que vous devez réellement prendre position.”

Est-ce un vrai magazine de tennis international ?! @atptour @Nicarzani Ouah. 🤯😳🫢🫣 https://t.co/lfGIrv3G4b – Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) 5 août 2022

Salut Jelena! Nous aimerions voir votre mari jouer à New York, avec le reste du monde du tennis. J’espère qu’il décidera qu’il peut suivre les règles 🙏 — Raquette (@racquetmagazine) 5 août 2022

Salut! Sur la base des règles et du classement du tennis, l’entrée de Novak dans le tournoi était automatique. Alors, quelle était la logique derrière votre tweet ? – Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) 5 août 2022

“Est-ce un vrai magazine de tennis international ?! Ouah“, a répondu Jelena Djokovic, dans ce qui s’est avéré être la première salve d’un échange prolongé sur Twitter.

La raquette a rendu son service avec intérêt : «Salut Jelena! Nous aimerions voir votre mari jouer à New York, avec le reste du monde du tennis. J’espère qu’il décidera qu’il peut suivre les règles.”

“Salut! Basé sur les règles du tennis et le classement – l’entrée de Novak dans le tournoi était automatique. Alors, quelle était la logique derrière votre tweet ?” elle a répondu.

N’essayez pas de perturber votre vendredi soir, mais puisque vous êtes venu vers nous, ce serait bien de le faire prendre position en se retirant de ces événements maintenant afin que tout le monde du tennis ne parle pas de lui sans tirer pendant des semaines venir. Une position n’est une position que si on la prend. — Raquette (@racquetmagazine) 5 août 2022

Sa position la plus importante est d’être un champion de tennis. Et il l’a pris. Je veux dire, un stand est un stand. Étant donné que vous êtes un magazine de tennis, peut-être vous concentrer sur cela dans les semaines à venir ? Prendre position. Soyez ce que vous êtes censé être. Un magazine de tennis qui écrit sur le tennis 👍🏻 – Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) 5 août 2022

“N’essayez pas de perturber votre vendredi soir, mais puisque vous êtes venu vers nous, ce serait bien de le faire prendre position en se retirant de ces événements maintenant afin que tout le monde du tennis ne parle pas de lui sans tirer pendant des semaines venir. Un stand n’est un stand que si on le prend“, a ajouté le magazine.

“Sa position la plus importante est d’être un champion de tennis. Et il l’a pris. Je veux dire, un stand est un stand,” elle a volé en retour.

“Étant donné que vous êtes un magazine de tennis, peut-être vous concentrer sur cela dans les semaines à venir ? Prendre position. Soyez ce que vous êtes censé être. Un magazine de tennis qui écrit sur le tennis.”

Jelena Djokovic est une défenseure fréquente de son mari en ligne.

Après la finale de Wimbledon de cet été au cours de laquelle Novak a battu Nick Kyrgios en finale, elle s’est engagée dans une autre dispute sur Twitter avec le journaliste Ben Rothenberg – le rédacteur en chef de Racquet Magazine et qui est un critique éminent de Novak Djokovic – après avoir accusé le Serbe de s’établir comme un ‘garçon d’affiches anti-vax’.

“Merci de partager vos convictions“, écrivait Jelena à l’époque. “J’espère que vous ne serez pas jugé pour eux. Ou devenez l’affiche de la haine et de l’intimidation. On ne sait jamais. Vous êtes également une figure influente, s’il vous plaît ne décevez pas continuellement. Sauf si c’est ton rôle.”

Mais au milieu de la fureur, une constante demeure : Djokovic n’a pas été vacciné et ne le sera probablement pas – même si cette position s’avère être un obstacle permanent à sa course avec ses rivaux Rafael Nadal et Roger Federer pour prendre la pole position de tous les temps. Enjeux du Grand Chelem.

“Je ne suis pas vacciné et je ne prévois pas de me faire vacciner, donc la seule bonne nouvelle que je peux avoir est qu’ils retirent la carte de vaccin verte obligatoire ou quoi que vous l’appeliez pour entrer aux États-Unis ou une exemption», a déclaré Djokovic à propos de sa position sur la question.

“Je ne sais pas. Je ne pense pas que l’exemption soit réellement possible. Si c’est une possibilité, je ne sais pas ce que serait l’exemption. Je ne sais pas. Je n’ai pas beaucoup de réponses là-bas.

“Je pense que c’est juste s’ils l’enlèvent ou non à temps pour que j’arrive aux États-Unis.”

