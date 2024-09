La femme de Dave Grohl abandonne son alliance pendant un cours avec un entraîneur de tennis « sexy »

L’épouse de Dave Grohl a dévoilé son identité pour la première fois depuis qu’il a admis avoir trompé son mari et avoir eu un enfant avec une autre femme – et il lui manquait un accessoire notable.

Sur des photos exclusives obtenues par The Post, Jordyn Blum, 48 ans, a été aperçue à Los Angeles le mardi 17 septembre, quittant une leçon de tennis avec que instructeur et sans son énorme cierge magique de Grohl.

Blum avait l’air stoïque mais transpirait, ce qui indiquait qu’elle avait fait un excellent entraînement avec son entraîneur. Elle portait un débardeur moulant de couleur pastel et une jupe de tennis noire, et avait attaché ses cheveux blonds en arrière dans une queue de cheval tressée serrée.

La mère de trois enfants tenait un sac coloré et ses clés de voiture et enfilait et retirait un sweat-shirt gris tout en prenant son déjeuner après sa séance d’entraînement – laissant son annulaire nu exposé aux yeux du monde entier.

La femme de Dave Grohl a révélé son identité pour la première fois depuis son infidélité et le scandale de son bébé DIggzy/Jesal / GRILLE D’ARRIÈRE-PLAN

Il s’agissait de la première sortie de Blum depuis la naissance de son mari la semaine dernière.

Le leader des Foo Fighters, 55 ans, a annoncé mardi 10 septembre qu’il avait récemment accueilli son quatrième enfant avec une femme autre que son épouse.

« Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors de mon mariage », a partagé Grohl via Instagram« J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle. J’aime ma femme et mes enfants, et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et gagner leur pardon. »

« Nous vous sommes reconnaissants de votre considération envers tous les enfants concernés, alors que nous avançons ensemble », a-t-il conclu.

(LR) Harper Grohl, Jordyn Blum, Dave Grohl, Ophelia Grohl et Violet Grohl aux Grammys en 2023. Image de fil

Grohl et Blum se sont dit « oui » en août 2003 et ont trois enfants : Violet, 18 ans, Harper, 15 ans, et Ophelia, 10 ans.

Bien que la déclaration du rockeur ait clairement indiqué qu’il avait l’intention de surmonter l’infidélité avec sa femme, il aurait retenu les services d’un avocat spécialisé en divorce avant de tout avouer publiquement.

Un point de discorde au cours des 21 ans de mariage de Grohl et Blum aurait été la gentillesse de l’interprète de « Best of You » envers le sexe opposé.

« Le comportement séducteur de Dave a été un obstacle dans leur mariage. Cela a été blessant pour Jordyn », a déclaré une source a dit aux gensajoutant que les personnes les plus proches du couple n’étaient pas nécessairement surprises de sa tromperie.

« Nous continuons à lire encore et encore à quel point tout le monde a le cœur brisé parce que Dave était censé être le « bon gars », la rock star qui n’avait pas à faire ces choses de rock star », a partagé la source. « Et les gens sont fous de ce gars, mais il y a un côté rock star. »

Blum n’a pas encore abordé la tromperie de son mari et le désordre causé par la naissance du bébé ; cependant, des sources ont déclaré qu’elle était « choquée lorsqu’elle a découvert » la nouvelle.

Elle aurait cherché du réconfort auprès de ses proches, une source proche ayant déclaré : « Ses amis sont comme sa famille, et ils se sont ralliés à elle. »

Quant au professeur de tennis de Blum, un initié a déclaré au Daily Mail que Grohl était « jalouse » de sa relation « coquette » avec son entraîneur « sexy » ; cependant, ceux qui ont une connaissance directe de la situation ont partagé avec le Post que ce n’est pas vrai et qu’il ne se passe rien entre l’instructeur et la femme de Grohl.

Suite à la déclaration initiale du chanteur des Foo Fighters, une photo d’un nouveau-né est devenue virale sur Instagram, dans laquelle l’utilisateur a affirmé que l’enfant était le sien. Le représentant de Grohl a nié les accusations, qualifiant le message désormais supprimé de faux.

Ce n’est pas la première fois que Blum est vue sans son alliance.

Avant l’aveu de son mari, elle n’avait pas porté de bague lors d’une sortie avec Grohl en août ; cependant, le couple n’a donné aucune indication qu’il y avait des problèmes lorsqu’ils ont été vus ensemble à Wimbledon le 2 juillet.