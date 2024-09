La femme de Dave Grohl abandonne son alliance après l’annonce de son infidélité

Les avis et recommandations sont impartiaux et les produits sont sélectionnés de manière indépendante. Postmedia peut percevoir une commission d’affiliation sur les achats effectués via les liens sur cette page.

Dans les semaines qui ont précédé l’annonce de Grohl sur les réseaux sociaux selon laquelle il avait commis une infidélité et avait eu un enfant hors mariage, Blum, 48 ans, acteur et réalisateur, a été vu à Los Angeles sans ses alliances et ses bagues de fiançailles, selon Le New York Post.

Le mercredi, Personnes Le magazine a rapporté que Grohl avait engagé un avocat en vue du divorce avant de publier sa déclaration.

Dans ce message, l’ancien batteur de Nirvana a déclaré qu’il avait récemment appris qu’il était devenu père d’une fille « née hors de mon mariage » avec Blum. Il a déclaré qu’il comptait être un « parent aimant et solidaire » pour son nouveau-né tout en réaffirmant qu’il aimait sa femme et ses enfants, et qu’il ferait « tout ce qu’il peut pour regagner leur confiance et gagner leur pardon ».

Grohl et Blum se sont mariés en 2003 et ont trois filles : Violet, 18 ans, Harper, 15 ans, et Ophelia, 10 ans. C’était le premier mariage de Blum.

Grohl était auparavant marié à la photographe Jennifer Youngblood de 1994 à 1997.

Au milieu du scandale de tricherie, la fille aînée de Grohl, Violet, semble avoir désactivé son compte Instagram.