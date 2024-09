La femme de Dave Grohl abandonne son alliance à cause d’un bébé et d’une tromperie

L’épouse de Dave Grohl, Jordyn Blum, abandonne le bling.

La femme de 48 ans a été aperçue sans son alliance quelques semaines avant que le leader des Foo Fighters, 55 ans, n’annonce qu’il l’avait trompée et qu’il avait accueilli un enfant hors mariage.

Blum a choisi de ne pas porter sa bague de fiançailles lors de sa sortie à Los Angeles début août.

Dave Grohl et sa femme Jordyn Blum lors d’une sortie à Los Angeles. Clips BLW / GRILLE D’ARRIÈRE-PLAN

Blum et Grohl marchaient ensemble tandis que l’artiste fumait une cigarette tandis que son autre moitié restait sur son téléphone.

Mercredi, une source a déclaré Personnes que Grohl avait retenu les services d’un avocat spécialisé en divorce avant de publier sa déclaration.

Le leader des Foo Fighters a révélé son infidélité dans une publication sur les réseaux sociaux mardi, en écrivant : « Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors de mon mariage. »

« J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle. J’aime ma femme et mes enfants, et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et gagner leur pardon », a ajouté Grohl.

Dave Grohl du groupe de rock américain « Foo Fighters » se produit au Roskilde Music Festival, à Roskilde, au Danemark. EPA-EFE/Shutterstock

Dave Grohl fume nonchalamment aux côtés de sa femme Jordyn Blum lors d’une sortie à Los Angeles. Clips BLW / GRILLE D’ARRIÈRE-PLAN

Harper Grohl, Jordyn Blum, Dave Grohl, Ophelia Grohl et Violet Grohl assistent aux 65e GRAMMY Awards à la Crypto.com Arena le 5 février 2023 à Los Angeles, Californie. FilmMagic

Le musicien a conclu sa déclaration par un appel au public : « Nous vous sommes reconnaissants de votre considération envers tous les enfants concernés, alors que nous avançons ensemble. »

Un représentant de Grohl a déclaré au Post que le rockeur n’avait aucun commentaire supplémentaire pour le moment.

L’interprète de « Learn To Fly » s’est marié avec Blum, 48 ans, ancien mannequin et producteur de MTV, à leur domicile de Los Angeles le 2 août 2003.

La liste des invités prestigieux comprenait Clive Davis et l’ancien membre du groupe Nirvana de Grohl, Krist Novoselic.

Le couple, marié depuis 21 ans, partage trois filles, Violet, 18 ans, Harper, 15 ans, et Ophelia, 10 ans.

Dave Grohl se produit avec les Foo Fighters au Fenway Park. Boston Globe via Getty Images

Dave Grohl révèle qu’il a trompé sa femme et a accueilli un bébé avec une femme « extérieure » à son mariage. Instagram / @davestruestories

Ce mariage était le premier de Blum et le second de Grohl.

Il a été marié à la photographe Jennifer Youngblood de 1994 à 1997.

Pendant ce temps, Violet semble avoir désactivé son compte Instagram suite à l’annonce que son père avait eu un quatrième enfant ; cependant, on ne sait pas quand elle a fermé la page pour la première fois.

Le duo père-fille a été aperçu ensemble au festival de Glastonbury 2023 en juin 2023, lorsque Grohl a amené son aîné sur scène pour interpréter une chanson du dernier album de son groupe, « But Here We Are ».

« Mon chanteur préféré au monde », dit-il tandis que Violet se tenait à côté de lui.

Jordyn Blum et Dave Grohl assistent au gala Art + Film 2018 du LACMA. Getty Images pour le LACMA

Jordyn Blum et Dave Grohl assistent au deuxième jour des championnats de tennis de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club le 2 juillet 2024 à Londres, en Angleterre. Image de fil

« C’est une chanson que j’ai écrite pour ma mère, la grand-mère de Violet. C’est ‘Show Me How’. »

Alors que les chanteurs terminaient leur chanson, Grohl a crié : « C’est ma fille ! »

« J’adore quand tu es sur scène avec ta fille et que tu joues une mauvaise note », a-t-il taquiné la foule sous les applaudissements.

Violet Maye, désormais l’une des quatre filles de Grohl, a été nommée d’après la grand-mère de l’artiste.

Bien que leur famille soit restée principalement à l’écart des projecteurs, ils ont posé ensemble sur le tapis rouge des Grammy Awards 2023.

La star des Foo Fighters, Dave Grohl, arrive à Wimbledon 2024 à Londres, en Angleterre. / SplashNews.com

Dave Grohl de Foo Fighters et sa femme Jordyn Blum lors de la cérémonie des GQ Men of the Year Awards 2003 présentée par Spike TV. Collection Ron Galella via Getty Images

Mais Grohl a parlé ouvertement de son unité familiale de temps à autre.

« Jordyn et Violet sont des ancres qui m’empêchent de disparaître complètement », a-t-il déclaré. Le Gardien en 2007.

En réfléchissant à la façon dont ses priorités ont changé après avoir eu des enfants, Grohl a déclaré TEMPS En 2010, « j’avais l’habitude de partir en tournée neuf mois par an. Maintenant, je n’aime pas être loin de mes enfants plus de 12 jours. »

« Cela a changé tout ce que je fais », a-t-il poursuivi.

« Quand on a des enfants, on voit la vie avec des yeux différents. On ressent l’amour plus profondément et on est peut-être un peu plus compatissant. Il est inévitable que cela se retrouve dans l’écriture de vos chansons. »

La nouvelle selon laquelle l’ancien batteur de Nirvana et Blum attendaient Violet a été accidentellement divulguée par l’ancien compagnon de groupe de Grohl, feu Taylor Hawkins.

« Nous allons faire une tournée en Europe en janvier et février, mais nous devons être à la maison en mars, car Dave et sa femme attendent un bébé. » il a dit à MTV en 2006.

« Mais je n’étais probablement pas censé te dire ça. »