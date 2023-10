La femme de Channahon retrouvée morte sortait avec un policier de Crest Hill – Shaw Local

CHANNAHON – Une femme qui a été retrouvée morte dans son appartement mardi à Channahon se trouvait avec un policier de Crest Hill, avec qui elle sortait, lorsque le personnel d’intervention d’urgence est arrivé sur les lieux, ont indiqué des responsables.

Le chef adjoint de la police de Channahon, Adam Bogart, a confirmé que Samantha Harer, 23 ans, sortait avec le policier de Crest Hill, Felipe « Phil » Flores.

Flores a été mis en congé administratif mardi, a déclaré le chef de la police de Crest Hill, Ed Clark, notant qu’il s’agissait d’une « ligne de conduite normale » dans de telles circonstances. Selon les archives publiques, Flores a un salaire de 79 895,97 $ et est policier à Crest Hill depuis janvier 2012.

Clark a refusé de commenter lorsqu’on l’a interrogé sur la performance de Flores en tant que policier.

Bogart a déclaré que Flores était « très coopératif » avec l’enquête.

Il a été rapporté dans les médias locaux que la mort de Harer faisait l’objet d’une enquête comme étant un suicide, mais Bogart a réfuté cette affirmation mercredi matin.

« Nous ne sommes parvenus à aucune conclusion quant aux circonstances du décès », a déclaré Bogart. « C’est une enquête sur la mort. C’est tout ce que c’est.

Une autopsie préliminaire était prévue mercredi.

La police de Channahon a été dépêchée à l’appartement de Harer dans le bloc 25000 de West Bridge Street peu après 8 heures du matin mardi. Un communiqué de presse indique que Harer a été retrouvé apparemment blessé par balle. Une arme à feu a été récupérée sur place.

Harer a été emmenée au centre médical Présence Saint Joseph, où elle a été déclarée morte.

Un premier avis au public concernant la mort de Harer indiquait qu’il n’y avait aucun danger pour le public. Il a ajouté que le groupe de travail Will-Grundy sur les crimes majeurs et le bureau du procureur de l’État du comté de Will contribuaient à l’enquête. La police de Shorewood et le personnel d’enquête sur les lieux du crime de l’État de l’Illinois étaient également sur les lieux mardi.

Les agents ont bouclé la zone autour de l’appartement 8, où vivait Harer. La police a également remorqué une camionnette noire devant l’appartement mardi, et un voisin a déclaré l’avoir vu remorquer une autre voiture rouge.

Harer était répartiteur du 911 au centre de communications du comté de Western Will et était diplômé en 2016 de l’Université de St. Francis à Joliet et diplômé en 2012 de l’école secondaire communautaire Minooka. Elle a également été stagiaire au sein du département de police de Channahon.

Certains collègues et autres agences d’intervention d’urgence ont exprimé leur chagrin sur les réseaux sociaux. Certains collègues du WESCOM ont changé leurs photos de profil Facebook pour celle du logo du département avec les mots « RIP TC Samantha ‘Sam’ Harer » dessus.

L’ancien chef de la police de Channahon, Jeff Wold, a commenté la première publication du département sur Facebook concernant la mort de Harer. Il a déclaré : « Câlins et prières à la famille et aux amis de Samantha Harer, y compris sa famille à Wescom et à toutes les agences de sécurité publique qu’elle a servies. Elle était stagiaire dans la police ici à Channahon et nous avons tous appris à la connaître, à l’aimer et à la respecter. Que Dieu vous bénisse et un affectueux 10-42.

Un 10-42 indique la fin de la période de service, selon les codes de police du site Web.

Le département de police de Plainfield a également publié un article sur la mort de Harer sur Facebook, disant : « Vous avez appelé, elle a répondu. Nous avons appelé, elle a répondu. Il a appelé, elle a répondu. Télécommunicateur Samantha ‘Sam’ Harer WESCOM 911. Fin de surveillance : mardi 13 février 2018.

« S’il vous plaît, tenez dans vos cœurs la famille, les amis et les frères et sœurs de WESCOM de Sam, car ils souffrent. Sam était votre répartiteur. Sam était notre répartiteur. Sam était leur sœur !