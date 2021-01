Chadwick BosemanLa veuve de la femme a exprimé sa fierté à son égard lors d’un discours sincère aux Gotham Awards 2021.

La cérémonie virtuelle a eu lieu à New York le lundi 11 janvier et a honoré Chadwick avec l’acteur Tribute, tandis que son Fond noir de Ma Rainey co-star Viola Davis a reçu l’hommage à l’actrice. Il a également été nominé pour le meilleur acteur pour son rôle dans Rainey, mais ce prix est allé à Son du métalde Riz Ahmed, qui a salué la performance de Chadwick dans son discours d’acceptation.

En acceptant l’hommage à l’acteur en son nom lors de la 30e édition annuelle des IFP Gotham Awards, qui est géré par l’Independent Filmmaker Project, Taylor Simone Ledward a félicité son défunt mari pour avoir recherché l’honnêteté dans toutes les facettes de sa vie. Chadwick est décédé à l’âge de 43 ans en août à la suite d’une bataille contre le cancer du côlon.

« En tant qu’artiste, acteur et personne, Chad a pris l’habitude de dire la vérité », a-t-elle déclaré. « C’est la personne la plus honnête que j’aie jamais rencontrée. Parce qu’il ne s’est pas contenté de dire la vérité, il l’a activement recherchée – en lui-même, dans ceux qui l’entourent et dans l’instant. La vérité peut être très simple. chose que le moi doit éviter, mais si l’on ne vit pas dans la vérité, alors il est impossible de vivre en accord avec un dessein divin pour votre vie. Et ainsi, c’est devenu la façon dont il a vécu sa vie, jour après jour. Imparfait, mais déterminé. «