La femme de Bruce Willis, Emma, ​​partage un doux récapitulatif de l’été “magique” de la famille

L’épouse de Bruce Willis, Emma Heming Willis, a publié un joli récapitulatif de ce que sa famille faisait cet été.

Dans la bobine, sur la chanson “Bones” de Maren Morris, Willis peut être vu traîner avec sa femme et ses filles, Mabel, 10 ans, et Evelyn, 8 ans. Dans un clip, Willis danse avec Mabel et lui fait faire un tour sur le dos, et dans quelques autres, on le voit regarder quelque chose sur une tablette avec Evelyn et plus tard la pousser sur une balançoire.

Il y a aussi quelques clichés de lui avec Emma, ​​marchant main dans la main dans la nature ou posant avec leurs bras l’un autour de l’autre. Dans sa légende, Emma a déclaré que l’été 2022 était aussi proche de la perfection qu’il aurait pu l’être.

“Nous ne croyons pas à la perfection ici, mais #oursummer2022 en était assez proche”, a écrit Emma dans sa légende. “En fait, c’était magique.”

LA FEMME DE BRUCE WILLIS, EMMA, SLAMS LES CRITIQUES POUR LE POSTE DE SENSIBILISATION AU CHAGRIN

Willis et Emma se sont rencontrés en 2007 et sont rapidement tombés amoureux, se mariant moins de deux ans plus tard en 2009 à Turks and Caicos.

La star de “Die Hard” a déclaré à W Magazine en 2009 qu’il commençait à voir comment Emma changeait sa vie pour le mieux, tombant instantanément amoureux d’elle.

“J’ai commencé à traîner avec Emma et au jour le jour, ma vie est devenue beaucoup plus heureuse”, a-t-il déclaré au point de vente. “Nous sommes allés à un rendez-vous, le vendredi avant qu’Emma ne se prépare à retourner à New York, puis nous sommes tombés fous amoureux.”

Avant de rencontrer et d’épouser Emma, ​​l’acteur a été marié à Demi Moore pendant 11 ans. Ils ont divorcé en 1988. L’ancien couple a trois enfants ensemble, les filles Rumer, Scout et Tallulah.

Il semble qu’ils aient réussi à fusionner leurs familles de manière transparente, car l’une des premières apparitions ensemble sur le tapis rouge de Willis et Emma était aux côtés de son ex-femme, Moore, et de leur fille, Tallulah. Ils ont également décidé de se mettre en quarantaine ensemble au début de la pandémie, comme on le voit sur leurs Instagram respectifs.

Le couple a également soutenu Moore lors de plusieurs événements célébrant le lancement de ses mémoires, “Inside Out”. Dans les mémoires de 2019, Moore a écrit sur leur engagement à rester proches et coparentalité de leurs filles, écrivant qu’elle et Willis “se sentaient plus connectés” après leur séparation “qu’ils ne l’étaient avant le divorce”.

Emma était tout aussi déterminée à maintenir une relation pacifique avec Moore, racontant à W Magazine que Moore “m’a accueilli dans sa famille comme je l’ai accueillie dans la nôtre” et qu’elle a compris l’importance de l’avoir avec elle.

Moore, Willis et Emma ont une fois de plus montré un front uni en mars 2022 lorsqu’ils ont publié une déclaration commune sur leurs comptes Instagram respectifs annonçant que Willis se retirerait du métier d’acteur après avoir reçu un diagnostic d’aphasie, un trouble qui affecte la capacité d’une personne à comprendre l’écrit et le verbal. langage et leur capacité de réaction.

“Nous voulions partager le fait que notre bien-aimé Bruce a eu des problèmes de santé et a récemment reçu un diagnostic d’aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives. À la suite de cela et avec beaucoup de considération, Bruce s’éloigne de la carrière qui l’a signifié si beaucoup pour lui”, lit-on dans le communiqué. “Nous traversons cela en tant qu’unité familiale forte et nous voulions faire venir ses fans parce que nous savons à quel point il compte pour vous, comme vous le faites pour lui. Comme Bruce le dit toujours, ” Vivez-le ” et ensemble, nous prévoyons de fais juste ça.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La déclaration était signée, “mon amour, Emma, ​​Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn”.

La star a tourné quelques films avant d’annoncer sa retraite, qui ne sont pas encore sortis. Le premier à faire ses débuts sera “Paradise City”, une comédie d’aventure dans laquelle Willis retrouve John Travolta pour jouer un chasseur de primes vieillissant qui s’en prend à un seigneur du crime.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Paradise City” devrait sortir le 11 novembre.