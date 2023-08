La femme de Bruce Willis dénonce les trolls pour avoir critiqué la façon dont elle gère la démence de son mari

Emma Heming Willis n’a pas le temps pour la négativité.

Heming Willis, un ancien mannequin qui a épousé Bruce Willis en 2009, s’est occupé de l’acteur après son diagnostic de démence frontotemporale plus tôt cette année. Elle a documenté le difficile voyage sur les réseaux sociaux, et bien qu’elle soit souvent applaudie pour ses efforts, elle a également fait l’objet de critiques – quelque chose qu’elle a abordé dans une nouvelle vidéo.

« Donc, je voulais juste venir et reconnaître la quantité incroyable de messages que j’ai reçus au cours des deux derniers jours d’encouragement et d’autres partenaires de soins partageant avec moi leurs apprentissages de l’expérience passée », a-t-elle commencé.

« Il y a aussi des sarcastiques intégrés là-dedans, mais ce sont des gens qui ont une opinion par rapport à l’expérience, et ces deux choses sont très différentes », a-t-elle poursuivi. « J’espère, je prie pour que les personnes qui ont cette opinion ne comprennent jamais à quoi ressemble ou à quoi ressemble cette expérience. »

Heming Willis a expliqué qu’elle ne « fait pas trop attention » aux personnes qui partagent des opinions et se concentre plutôt sur d’autres personnes qui ont de l’expérience dans la gestion du genre de situation dans laquelle elle se trouve, « parce que ces personnes sont celles dont j’apprends. «

Les messages d’encouragement sont probablement venus à cause d’une autre vidéo qu’elle a partagée cette semaine, une dans laquelle elle a admis qu’elle n’était « pas bonne ».

Révélant que sa pensée peut être « très pessimiste », elle a déclaré dans la vidéo précédente qu’elle prend le temps de faire les choses par elle-même parce que c’est ce que sa famille voudrait, mais « je ne veux pas que ce soit mal interprété comme, ‘Je vais bien.’ Parce que je ne le suis pas. Je ne suis pas bon.

Comme elle l’a dit, beaucoup de ses abonnés étaient gentils et soutenaient son message, mais certains ne l’étaient pas.

Notamment, une personne a laissé un commentaire accusant Heming Willis d’utiliser la maladie de Willis comme un moyen de se faire belle, disant qu’elle ne défendait pas réellement l’acteur mais essayait plutôt de « rester pertinente ». Ce commentaire spécifique a des dizaines de réponses, la plupart défendant Heming Willis.

Dans sa nouvelle vidéo, elle a déclaré: « Je vais continuer à garder la tête basse et à me concentrer sur cette voie sur laquelle je suis, qui consiste à sensibiliser le public à la FTD, à parler de l’importance de la santé du cerveau car la prévention est notre seule lueur d’espoir pour une guérison en ce moment, et comment soutenir au mieux nos soignants qui n’ont pas de répit et qui ne partent pas en randonnée, car cela ne m’échappe pas. »

« Mais je crois vraiment que c’est par l’action, l’éducation et ce genre de conversation qui crée l’espoir et le changement, alors j’espère que vous vous joindrez à moi et que vous utiliserez aussi votre voix parce que nous sommes beaucoup plus puissants ensemble. »

