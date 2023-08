La femme de Bruce Willis admet qu’elle n’est « pas bonne » alors que l’acteur lutte contre la démence

L’épouse de Bruce Willis prend conscience des conséquences de s’occuper d’un être cher atteint d’une maladie six mois après que la famille de la star d’action a annoncé publiquement que son diagnostic d’aphasie s’était transformé en démence frontotemporale .

Emma Heming Willis a assumé le rôle de gardienne de Bruce, 68 ans, et a demandé à sa communauté de gardiens d’envoyer des photos d’eux-mêmes parmi les belles choses du monde.

« Je demande aux partenaires de soins d’envoyer des photos parce que je pense qu’il est si important pour nous de briser notre pensée. Ce qui peut sembler, pour moi, très sombre et sombre. Donc je sais qu’il semble que je vivre ma meilleure vie. Je dois faire un effort conscient, chaque jour, pour vivre la meilleure vie possible », a-t-elle déclaré à la caméra dans une vidéo partagée sur Instagram.

« Je fais ça pour moi, je fais ça pour nos deux enfants et Bruce, qui ne voudrait pas que je vive autrement », a ajouté Heming Willis. Mariés en 2009, Emma et Bruce partagent deux filles : Mabel, 11 ans et Evelyn, 8 ans.

Willis a également trois filles de son précédent mariage avec Demi Moore : Rumer, 34 ans, Scout, 32 ans et Tallulah, 29 ans.

« Je ne veux pas que ce soit mal interprété comme, ‘Je vais bien.’ Parce que je ne le suis pas. Je ne suis pas bon », a précisé Heming Willis. « Mais je dois faire de mon mieux pour moi et ma famille, car encore une fois, lorsque nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre soin de ceux que nous aimons. »

« C’est un effort conscient », a-t-elle réitéré. « Cela ne me vient pas facilement, mais je fais de mon mieux, toujours. »

Heming Willis a été inondée de soutien dans sa section commentaires après avoir partagé le message sincère.

« Le fait que vous ayez l’impression de devoir vous défendre d’avoir « vous » du temps de temps en temps est triste », a commenté une personne. « Vous avez l’un des emplois les plus difficiles de cette planète. Prenez le temps de profiter du temps seul, du temps de maman et du temps qui vous garde ancré et stable », ont-ils écrit en partie.

« Lorsque les masques à oxygène des compagnies aériennes tombent, on vous dit de mettre votre masque en premier. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne prenez pas soin de vous en premier. C’est la même chose lorsque vous prenez soin d’un être cher », un autre personne partagée.

Heming Willis a été transparent sur les difficultés du diagnostic de Willis, partageant précédemment le 68e anniversaire de l’ancien acteur en mars.

« Parfois dans nos vies, nous devons mettre notre culotte de grande fille et y arriver, et c’est ce que je fais », a-t-elle déclaré. « Mais j’ai des moments de tristesse tous les jours, de chagrin tous les jours… et je le ressens vraiment aujourd’hui pour son anniversaire. »

En mars 2022, il a été annoncé que Willis « s’éloignerait » de sa carrière d’acteur en raison d’un diagnostic d’aphasie.

« Les incroyables supporters de Bruce, en tant que famille, nous voulions partager le fait que notre bien-aimé Bruce a eu des problèmes de santé et a récemment reçu un diagnostic d’aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives. À la suite de cela et avec beaucoup de considération, Bruce s’éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui », lit-on à l’époque dans un communiqué de la famille Willis.